Fabregasov način: Stvar poverenja, morao sam ovo da zaslužim

Da li Fabregasa veruje da ovakav pristup može da primene protiv bilo koga u Evropi?

“Ne znam baš, to je prilično hrabra izjava. Moramo da ostanemo skromni. Uvek ćemo pokušavati da igramo našu igru i pripremaćemo se tako, bilo da je reč o utakmici protiv Intera u polufinalu Kupa Italije, ili sa Napolijem i Romom u Seriji A. Priprema je ključna, ali je isto tako ključna i vera ovih momaka. Sve je mnogo teže ako oni to nemaju. Nije važno što se Mančester junajted trenutno muči. Ne smemo zaboraviti da je nekim našim igračima ovo bila tek treća utakmica u Ligi šampiona u karijerama. Zbog toga mi vera ovih momaka i njihov način rada daju razloga za optimizam. Pobediti na ovaj način je veliko zadovoljstvo, ali sada nastaje onaj teži deo – odigrati na isti način u subotu u Seriji A”, kaže španski strateg.

Da li Fabregas u svojim ambicijama već gleda dalje od Koma ka nekom većem klubu?

“Stigao sam ovde da bih završio igračku karijeru i dobio sam priliku da budem trener omladinskog tima. Ljudi kažu da ovde imam odrešene ruke, ali morao sam to da zaslužim. Greške se dešavaju, ali imam sreću što su pored mene predsednik i sportski direktor koji me razumeju i veruju u mene. Srećan sam što imam ljude koji se razumeju u fudbal. Ako svi verujemo jedni drugima i funkcionišemo kao porodica, onda će dobre stvari prirodno doći same po sebi. To mi je veoma važno“.

Niko Pas blista u slobodnoj ulozi polušpica iza Tasosa Duvikasa, što Fabregas pripisuje i sopstvenom iskustvu iz Barselone.

“Kada me je Pep Gvardiola stavljao da igram kao napadač, to mi se jako sviđalo. Mesi i ja smo imali slobodu da osetimo gde se nalazi slobodan prostor i da krenemo ka njemu. Dok su se ostali fokusirali na pozicionu igru, nas dvojica smo mogli da uradimo nešto više“, objasnio je Fabregas.