Došao je u Crvenu zvezdu kao potencijalno rešenje za problem na poziciji centarfora nastao usled pehova sa povredama Boaćija, i činjenice da je Pavkov potpuno pao u drugi plan. Statistika iz prethodnih sezona budila je dozu skepticizma kod crveno-bele javnosti, koja je strepela zbog činjenice da je Zvezdu izabrao kao opciju za oživljavanje golgeterske karijere. Ipak, samo nekoliko meseci bilo je dovoljnio Dijegu Falčineliju da razuveri sve koji su dovodili u pitanje odluku šampiona Srbije da mu poveri ulogu centarfora.

Vrlo dobrim igrama Italijan se ustalio u startnoj postavi i postao prva opcija Dejana Stankovića na mestu "devetke", a tokom praznika je za Kurir i Informer sumirao prve impresije stečene tokom života na ušću Save u Dunav.

"Dopada mi se život u Beogradu. U početku je bilo teško zbog ćerke, jer je napustila drugare, ali kako je vreme prolazilo, lepo se privikla na novu sredinu. Zavoleli smo Beograd i Srbiju", rekao je Falčineli.

Falčineliju je Crvena zvezda prvi klub van domovine, a kuriozitet je da je on jedini italijanski fudbaler u klupskoj istoriji. Odluku da se sa Apenina otisne ka Balkanu doneo je zahvaljujući Siniši Mihajloviću koji ga je i preporučio Dejanu Stankoviću.

"Siniša me je posavetovao pre nego što sam doneo odluku. Stanković je bio jedan od ključnih razloga za dolazak u Zvezdu. Osetio sam koliko želi da me dovede. Takođe, on i članovi stručnog štaba govore italijanski što mi je pomoglo da prelomim pri donošenju odluke".

Iako je danas jasno da su crveno-beli napravili dobar potez angažmanom Italijana, prvi koraci su predstavljali ujedno i najveće iskušenje. Promašen penal protiv Omonije bio je prilika da Falčineli već na prvom koraku oseti teret crveno-belog dresa.

"Čitava ta stvar oko samog dolaska desila se veoma brzo. U tri dana. Od dolaska iz Italije, do te utakmice. Raspadao sam se tih dana, izađem ujutro, po ceo dan budem na stadionu i uveče se vratim u hotel. Jurio sam papire, prolazio lekarske preglede... I onda utakmica. Promašen penal je traumatična stvar, barem sam ga ja tako doživeo. Ali to je sastavni deo u karijeri svakog fudbalera. Nema onih koji ne promašuju".

Posle ne baš lakog tranzicionog perioda, napadač se vrlo dobro adaptirao na novu sredinu, pa je prvu polusezonu u Ljutice Bogdana završio sa 20 odigranih utakmica uz devet postignutih golova.

"Impresioniran sam učinkom celog tima, igrali smo na najvišem nivou, izgubili samo jedan meč. Odigrali smo mnogo sjajnih utakmica, pre svega u Ligi Evrope. Na ličnom planu sam takođe zadovoljan, mnogo sam napredovao i svakog dana želim da budem bolji. Naravno da bih voleo da ostanem u klubu ukoliko mi ponuda bude odgovarala", istakao je Falčineli.