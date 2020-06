Famalikao sanja evropski iskorak

Nismo pogrešili kada smo u generalnoj najavi povratka Primeire Bragu etiketirali kao najveću zagonetku. Do zaključavanja šampionata bila je čvrsto na nogama, sa jasnom ambicijom da zadrži treće mesto. Ali, očigledo je da nije lako navići se na život bez trenera Rubena Amorima... Talentovani stručnjak prešao je u Sporting početkom aprila, a zamena je stigla u vidu Kustodija, početnika, koji je debitovao pobedom u poslednjoj utakmici pred pauzu. I to je za sada to. Suština je da je Braga do suspenzije bila u seriji od 10 ligaških utakmica bez poraza - slavila je na devet - i u rukama držala evropsku kartu. Ali...

Period praznog hoda i odlazak trenera koji je očigledno umeo sa igračima definitivno je ostavio trag. Posledica toga su dva poraza Brage u dve utakmice po povratku na teren. Najpre su Arsenalisti položili oružje protiv Santa Klare, iako je ovaj tim izbeglica do kraja sezone jer je kao domaćin prinuđen da igra 1.500 kilometara od kuće. U prethodnoj rundi Boavista je trijumfovala u Kamenolomu, pa je večerašnji duel sa Famalikaom na strani, u okviru poslednjeg susreta 27. kola, od suštinskog značaja za crveno-bele. Jer, domaći tim je samo tri boda iza Brage...

Biće to sastanak timova koji su ostavili karantin sa različitim utiscima. Posle pauze jaka i žilava Braga izgubila je sve, dok Famalikao igra vedro, lepo i efikasno. Mesto u zoni evropskih pozicija više ne izgleda daleko. Bodovna razlika između rivala nije velika, pa ovaj meč može da izvrši ozbiljna podešavanja na vrhu. Famalikao se fudbalu vratio ljut, žilav i svež. Dve pobede u dve utakmice, od kojih je jedna nad Portom, a druga na gostovanju Žil Visenteu.

Odlične partije za Famu pruža srpski internacionalac Uroš Račić, koji se smatra jednim od najbitnijih šrafova u redovima najprijatnijeg iznenađenja Primeire. Uprkos činjenici da se očekivalo da će klub ispasti posle prve četvrtine takmičenja. Sa nekoliko talentovanih igrača i sjajnim zdravstvenim bilansom, konstantno je u prvih sedam od početka sezone. I sve to pošto se vratio u društvo najboljih Portugalije posle 25 godina. Stoga je prirodno da sanja evropski iskorak.

PRIMEIRA – 27. KOLO

Ponedeljak

Maritimo - Žil Visente 2:1 (2:1)

/Pinjo 30, Rodrigao 45ag - Kraev 8/

Utorak

Santa Klara - Portimonense 1:1 (0:0)

/Rašid 81pen - Vilijan 61/

Aveš - Porto 0:0

Sreda

Pasoš Fereira – Belenenseš 2:1 (0:1)

/Tanke 49p, Fete ag 92 – Esgajo 6/

Rio Ave – Benfika 1:2 (1:0)

/Taremi 26 – Seferović 64, Vejgl 87/

Četvrtak

Boavista - Setubal 3:1 (2:0)

/Bueno 5, Afonso 45, Tavares 90+3 - Karlinjos 63/

Sporting - Tondela 2:0 (2:0)

/Kabral 13, Šporar 31pen/

Petak

20.00: Gimaraiš - Moreirense

22.15: Famalikao - Braga

