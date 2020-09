Fantazi Premijer liga sve više prevazilazi granice zabave. Tokom godina prerasla je od hobija i navike do okupacije i obaveze. Milioni je igraju, hiljade joj posvećuju dobar deo vremena smišljajući formacije i kombinacije, a stotine su se toliko “navukle“ da im je postala i posao, jer uspeh u istoj zavređuje veliko poštovanje kod ostalih igrača. Kada je svetski prvak u šahu, Magnus Karlsen, završio u samom vrhu, na 11. poziciji od 7.500.000 takmičara, jasno je koliko taktike i veštine iziskuje ova nazigled obična igra. A, rekosmo već, odavno to nije. Barem ne samo to.

Stigla je i kod nas, u to nema sumnje. Uverili smo se zahvaljujući vašim komentarima na MOZZART Sportu, u kojima ste često tražili po koju reč o Fantaziju, a mi smo još jednom rešili da vam izađemo u susret. Želeli ste tekst pred start sezone, i evo ga. I ne samo da smo se bavili analizom kako bismo vam koliko-toliko pomogli u sastavljanju tima, već ćete od sada u MOZZART kladioničarskoj ponudi moći da tipujete na granice poena vaših omiljenih, pa i onih nešto manje dragih fudbalera iz kola u kolo.

Čini se da je ove sezone zadatak dosta teži u odnosu na neke prethodne, što bi mogao da bude jedan od razloga zbog kojih je broj igrača u čitavom svetu sa preko preko 7.500.000 spao na nešto manje od 4.000.000, mada je veliki udeo imao i korona virus koji neće dozvoliti odlaske na stadion, zbog čega je i euforija pred početak prvenstva znatno manja. Bilo kako bilo, pokušaćemo da zajedno stignemo do što većeg broja bodova, a vi nam u komentarima pišite vaše predloge, ideje, zapažanja. Nema sumnje da će se makar malo razlikovati od naših.

I još jedna vrlo važna stvar. Zbog zgusnutog rasporeda i čestih rotacija koje smo videli od restarta sezone 2019/20, možda je pametnije da nešto novca ostavite i za rezervne igrače, kako ne biste ostali sa desetoricom kada vam neko od startera ne odigra meč.

GOLMAN

Nik Poup protiv Liverpula (©Reuters)

Večita dilema Fantazi igrača je da li veći deo novca uložiti u odbranu, vezni red ili pak napad. Tačan odgovor na to vam ne možemo dati, ali ćemo predložiti nekoliko nama interesantnih opcija za sva tri tipa igrača. Oni kojima se ekipa zasniva na jakoj odbrani, sigurno će poželeti Nika Poupa (5.5) na svom golu, koliko zbog činjenice da je prethodne sezone zaradio najveći broj poena na gol-liniji (170), toliko zbog stila igre Barnlija – samo je Ederson više puta sačuvao mrežu od Poupa – ali i ukupnog broja odbrana u sezoni, segmenta u kojem je bio treći u prvenstvu sa 120, iza Martina Dubravke (139) i Arona Remzdejla (128).

Od nešto jeftinijih, tu su Metju Rajan (4.5) i Aleks Mekarti (4.5). Golman Brajtona je proveren čuvar mreže, u poslednje tri sezone u proseku beleži 3,5 poena po kolu, a u prethodnoj je bio odmah iza Popua po broju odbrana (117). Kako je defanzivna linija pojačana dolaskom Džoela Veltmana i povratkom talentovanog Bena Vajta sa pozajmice iz Lidsa, i mreža bi mogla da ostane netaknuta na više utakmica u odnosu na prethodnu godinu (9). Što se tiče golmana Sautemptona, u periodu od 11. kola, kada je preuzeo startnu poziciju, pa sve do kraja šampionata, on je osvojio čak 104 boda, što čini prosek od 3,7 po meču. U istom periodu, jedino su Dubravka i Vinsent Guaita imali više osvojenih bodova (107). Poslednji na našoj listi je Orjan Niland (4.0) koji će početi sezonu na golu usled povrede prvog golmana, Toma Hitona, ali na njega trebati kao privremeno rešenje.

U odbrani dileme nema. Trent Aleksander-Arnold (7.5) je igrač sa daleko najviše bodova od svih defanzivaca u proteklom prvenstvu (210), a nema razloga da tako ne bude i ove sezone. Vrlo je ofanzivan, izvodi većinu prekida u ekipi Liverpula, a pokupiće i solidan broj clean sheet-ova. Na kraju krajeva, nije ni čudo što ga više od 50 odsto učesnika za sada ima u svom timu.

Odmah iza njega je Met Doerti (6.0). Biće zanimljivo gledati ga u Totenhemu. Prethodne sezone se našao odmah iza Liverpulove trojke (Arnold-Robertson-Van Dajk), umnogome zahvaljujući svojim ofanzivnim karakteristikama, a ove sezone bi mogao da pridoda još koji clean sheet u Murinjovoj dosta defanzivno orjentisanoj ekipi.

Od budžetskih defanzivaca, tu je Čarli Tejlor (4.5). Englez je stekao poverenje Šona Dajša, odigravši 24 utakmice Barnlija u prethodnoj sezoni – samo su nezamenjivi Džejms Tarkovski i Ben Mi odigrali više – i jedino je Mančester Siti (17) više puta sačuvao mrežu od Klaretsa (15). Pa, iako ne igraju u prvom kolu, od narednih osam imaju samo jednog težeg protivnika (Lester). Džon Igan (5.0) je igrač sa najviše poena po toj ceni u prošlom šampionatu. Uz 13 utakmica bez primljenog gola i dva pogotka, najbolji je igrač za ovaj iznos, naravno, ukoliko Šefild održi nivo igara iz prethodne sezone. Ruben Vinagre (4.5) i Džejms Džastin (4.5), obojica vrlo ofanzivni, mogli bi da budu privremeno rešenje, makar dok se ne oporave Džoni u Vulverhemptonu, odnosno Rikardo Pereira u Lesteru.

Dalje, Kajl Voler-Piters (4.5), kojeg je Sautempton otkupio nakon šestomesečne pozajmice. Nije preterano ofanzivan, ali bi u sasvim solidnoj defanzivi Svetaca, u koju je stiglo i jedno od otkrovenja iz Primere, Mohamed Salisu, trebalo da bude standardan desni bek. I za kraj defanzivne linije, mladi levi bek Kristal Palasa, Tajrik Mičel (4.0). Favorit Fantazi igrača za petu, najjeftiniju poziciju u odbrani bio je njegov saigrač Nejtan Ferguson, za kojeg se očekivalo da će dobiti priliku u povredama osakaćenoj defanzivnoj liniji londonskog tima, ali se nedavno i on povredio, te će propustiti početak sezone. Upravo zbog toga, umesto njega Mičel, koji je startovao na poslednje dve utakmice u sezoni 2019/20 protiv Vulvsa i Totenhema, a počeo je i četiri pripremna meča. Ipak, ne uzdajte se previše u mladog Engleza, jer na istoj poziciji već dugo godina igra nezamenjivi Patrik van Anholt.

VEZNI RED

Pjer Emerik Obamejan (©Reuters)

Olakšavajuća okolnost bi mogla da bude “fantazi“ prelazak Pjer-Emerika Obamejana (12.0)u sredinu terena. Istina, Gabonac već duže vreme igra na krilu, ali ga ni to nije omelo da i drugu uzastopnu godinu bude u vrhu liste strelaca, a činjenica da izvodi jedanaesterce u ekipi Arsenala, još jedan je razlog da se nađe u vašoj ekipi. Čisto primera radi, u MOZZART kladionicama granica na Obamejana je 6,5. Dakle, kako se računa kao vezni, dovoljno da ode u plus bilo bi da postigne gol i odigrao 60 minuta.

Istu fantazi cenu (12.0) “drže“ još samo Sadio Mane i Mohamed Salah. Za slučaj da se odlučite za nekoga od njih dvojice, naš vam je predlog da to bude Egipćanin (sa MOZZART granicom 7,5), ne samo zato što je prethodne sezone imao 12 poena više od pomenutog saigrača, nije to neka razlika, već zbog toga što je često umeo da bude sebičan, na silu pokušavao da sam završi akciju, o čemu svedoči i činjenica da je uputio najviše udaraca ka golu protivnika prethodne sezone – 132.

Ipak, kod Fantazi igrača nema dileme, “ful paket“ je – Kevin de Brujne. Sa Belgijancem dobijate sve. Dosta golova (13), još više asistencija (22), izvodi gotovo sve prekide – otud i podatak da ima ubedljivo najviše storenih velikih šansi u prvenstvu - a od sredine prethodne sezone i jedanaesterce. Na kraju krajeva, predstavlja srce daleko najefikasnijeg tima u Premijer ligi. U prvih nekoliko dana otkako je FPL izbacila ponudu sa igračima, KDB je bio u više od 50 odsto timova Fantazi igrača, ali je ta brojka spala na jedva preko 30, jer Siti ne igra prvo kolo. No, nema sumnje da će do naredne runde procenat da poraste, a sa njim i cena, i zato ako ga budete želeli u svom timu tek od drugog kola, ubacite ga već od trenutka kada počne prvo, da ne biste morali dodatno da plaćate za njega.

Među onima koji su se “prešaltali“ u vezni red su i Markus Rašford (9.5) i Mejson Grinvud (7.5), koji je prethodnu sezonu počeo sa cenom 4.5. Ipak, ukoliko Mančester Junajted ne dovede još jedno krilo – čitaj DžejdonaSanča– Grinvud će imati značajnu minutažu, mada je po istoj ceni (7.5) možda bolji izbor Hames Rodrigez koji će u timu Evertona biti centralna figura, barem kada se radi o napadačkom delu. Ipak, baš kao i Kai Haverc (8.5), Hakim Zijeh (8.0), Feran Tores (7.0) i Doni van de Bek (7.0), odigraće svoju prvu sezonu u Premijer ligi, pa možda treba sačekati da prođe period adaptacije. Za one koji pak žele da rizikuju, Čelsijev dvojac deluje kao logičan izbor, jer osim što se očekuje da svojim loptama uvode saigrače u gol šanse, vrlo verovatno će između sebe podeliti i prekide.

U rangu od 7.0 ne treba zaboraviti ni Vilfrida Zahu i Džeka Griliša od kojih sve zavisi u Kristal Palasu, odnosno Aston Vili. Za 0.5 manje, ističe se Fil Foden koji je od restarta sezone 2019/20 odigrao devet od deset utakmica, sakupivši 5,6 poena u proseku. Odlaskom Davida Silve očekuje se da dobije još veću minutažu. U Njukaslu dve opcije - Alan Sen-Maksiman (5.5) i Rajan Frejzer (6.0). Francuz se privikao na Premijer ligu, u drugom delu sezone osvojio je 61 poen, a u istom periodu su jedino De Brujne, Salah i Rijad Marez stvorili više stopostotnih šansi, zbog čega je, makar u početku, bolja opcija od Frejzera koji zbog povrede nije odigrao nijedan meč od restarta.

Zanimljive rezerve mogli bi da budu i Bukajo Saka (5.5), odnosno Tomas Suček (5.0). U slučaju da fudbaler Arsenala zadrži poziciju u startnoj postavi, mogao bi čak i da bude, kako Englezi kažu bargain, što bi na našem moglo da se prevede kao bagatela. Za razliku od Sake, fudbaler Vest Hema će definitivno igrati, pa iako je zadnji vezni, od restarta je na devet mečeva koje je počeo postigao tri gola. Zbog svoje visine, glavna je meta na prekidima, međutim, Vest Hem ima verovatno najteži raspored na startu sezone – Arsenal, Lester, Totenhem, Mančester Siti i Liverpul u prvih sedam kola. Ako vam pak peti igrač služi tek da popuni mesto, uvek možete da se oslonite na Dejla Stivensa (4.5) iz Brajtona koji je prethodnih godina, kao neizostavni član startne postave Galebova, garantovao 60 i više poena.

NAPAD

Aleksandar Mitrović (©Reuters)

Ove sezone ćete špica po “smešnoj“ ceni teško moći da nađete. Preskočićemo one od 5.0 i 5.5, jer će retko ko od njih imati minutažu u svojoj ekipi. Ali, od 6.0 možete pazariti najskuplje pojačanje u istoriji Lidsa, Rodriga, kao i Aston Vile, Olija Votkisa. Potom i našeg Aleksandra Mitrovića (MOZZART granica 4,5), ali i mladog Edija Nketiju iz Arsenala, koji se nalazi u odličnoj formi u poslednje vreme. Pogodio je protiv MK Donsa na prijateljskoj utakmici, startovao protiv Liverpula u Komjuniti Šildu, dok je na dva meča omladinske reprezentacije Engleske četiri puta tresao mrežu. Kako je Aleksandar Lakazet (MOZZART granica 5,5) u nemilosti Mikela Artete, vrlo lako bi moglo da se dogodi da Nketija sačiva startnu poziciju. Ne treba zaboraviti ni Kaluma Vilsona (6.5) koji je u tandemu sa Frejzerom u Bornmutu donosio sreću brojnim Fantazi igračima. Bivši napadača Trešnjica bi trebalo da preuzme ulogu starte od Žoelintona, koji se nije proslavio prethodne sezone.

Dani Ings je zbog previsoke cene (8.5) veliki i rizik (granica 5,5), jer je teško očekivati da će ponoviti prethodnu sezonu u kojoj se završio odmah iza Vardija sa golom manje na kontu, te je zbog toga za identičnu vrednost nešto bolja varijanta Raul Himenez, koji nastupa u kvalitetnijoj, napadačkoj ekipi.Granica na njega u MOZZART kladionicama je postavljena na identičnih 5,5. S tim da Sautempton ima nešto pogodniji raspored, baš kao i Everton, gde bi Ričarlison (8.0) mogao samo da profitira dolaskom Hamesa Rodrigeza.

Sa cenom od 10.0 i više jedino su najbolji strelac iz prošle sezone, Džejmi Vardi (cena 10.0, granica 6,5), te Kun Aguero (10.5) i Hari Kejn (10.5/5,5). Kada je zdrav, Argentinac je bez premca najproduktivniji. Prethodne sezone je na 90 minuta donosio 8,2 poena u proseku, više od svih ostalih napadača, ali je i odigrao mnogo manje zbog čestih povreda. Što se Kejna tiče, njemu i te kako odgovaraju prva tri protivnika Totenhema u ligi. Evertonu je na deset utakmica postigao devet golova, Sautemptonu devet na 12 uz četiri asistencije, a protiv Njukasla pet pogodaka na devet mečeva. Poslednji koji figurira za ulogu prvog, nosećeg špica je Timo Verner (9.5), kojem Fantazi igrači daleko najviše veruju – gotovo 50 odsto ga ima u svom timu. Iako je u MOZZART-u granica na Vernera skromnih 5,5.

I za kraj, predlog za kapitena u prvom kolu. Obamejang, Salah ili Verner, tim redosledom, u zavisnosti koga imate u svom timu.

PRAVILA

(Napomena: Nije moguće vezivati međusobno zavisne događaje, kao što sudva igrača iz istog tima na meču, ili igrač i meč u kojem učestvuje (npr. Kane postiže gol i bilo koja igra na meču Totenhema). Ako igrač koji je u ponudi nije starter računaće se kvota 1. U bodovanje ne ulazi “Bonus points system“ koji se koristi na zvaničnom sajtu. Za sve rezultate merodavan je zvanični sajt fantasy.premierleague.com)

Za one koji dosada nisu imali iskustva sa Fantazijem i voleli bi da se od ove sezone oprobaju, izdvojili smo pravila ove igre koja je zaludela ljubitelje engleskog fudbala. Tim se sastoji od 15 fudbalera, dvojice golmana, petorice defanzivaca, isto toliko veznih igrača i trojice napadača, za koje ukupno na raspolaganju imate 100.000.000 funti. Uz napomenu da možete izabrati najviše trojicu fudbalera iz istog kluba.

U startnu postavu, baš kao i u “pravom“ fudbalu, ulazi 11 fudbalera, a formacija je vaš lični izbor, sve dok u sebi sadrži golmana i minimum trojicu defanzivaca, odnosno jednog napadača. Kapiten tima, onaj za kojeg se odlučite u određenoj rundi, doneće vam dupli broj poena, ali ukoliko on ne odigra ni jedan minut na meču, traka će preći na ruku zamenika, kome će se tada poeni udvostručiti. Ukoluko se desi da ni jedan ni drugi ne kroče na teren, ostajete bez duplih bodova. Igrači na klupi takođe imaju svoje značenje, ali tek onda kada neko iz startne postave ne odigra svoj meč, s tim da ne možete da birate ko će popuniti prazno mesto, već oni ulaze redosledom koji ste vi odredili.

Što se bodovanja tiče, svaki igrač dobija bod za ulazak u igru, a dva za 60 i više minuta provedenih na terenu. Gol postignut od strane golmana ili defanzivca boduje se sa šest poena, veziste pet, a napadača četiri, dok asistencije, nevezano za poziciju, donosi tri boda. Popularni “clean sheet“, odnosno sačuvana mreža donosi četiri boda golmanima i defanzivcima i samo jedan veznim igračima, ali jedino ukoliko odigraju minimum 60 minuta. Autogol oduzima dva poena, baš kao i promašeni penal, žuti karton jedan, dok se na svaka dva primljena gola, odbrambenim igračima i golmanima “skida“ po bod. Tu su naravno i bonus poeni (tri, dva i jedan) za igrače sa najboljim celokupnim učinkom na meču, bilo u pobedničkoj ili gubitničkoj ekipi.

Tu su i “pomagala“. Wildcard možete iskoristiti za neograničen broj besplatnih transfera i to dva puta, po jednom u svakoj polusezoni, bench boost koji će vam u jednom kolu računati i bodove sa klupe, ali ćete isti morati da aktivirate pre početka runde, triple captain kojim će se u izabranom kolu, umesto duplirati, triplirati bodovi vašeg kapitena, kao i free hit, koji dozvoljava da u jednoj rundi promenite kompletnu postavu potpuno besplatno, koja će se po završetku iste vratiti na staru.

I za kraj transferi. Do početka sezone, možete maksimalno kombinovati tim bez “posledica“. Kada se završi prva runda, pa sve do kraja prvenstva, dobijaćete po jedan besplatan transfer, koji se, ukoliko ga ne iskoristite u naredne dve runde, briše. Dakle, u jednom trenutku ih maksimalno možete imati dva. U slučaju da pređete dozvoljenu granicu, svaki naredni transfer oduzeće vam četiri poena.