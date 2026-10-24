Farioli ima tek dva poraza u nizu, a priča o bombi, ubistvu i krvi

Pokušao je Farioli uoči večerašnjeg susreta da objasni otkuda taj problem sa rezultatima u Ligi šampiona.

"Postoje dve bitne stvari. Tu je taj osećaj kod navijača, oni žele da pobedimo baš kao i mi u svakom meču, bilo da je reč o Ligi šampiona bilo o prvenstvu. A onda su tu neki spolja koji bi da bace bombu, ubiju ljude i vide krv. Bez obzira koliko pokušavali da nas podele, snaga ove grupe uvek je bila u tom konceptu porodice. Ova grupa je porodica. zato je ovo trenutak jedinstva. To ništa ne može da nam oduzme. Što se tiče mojih reči na prošloj utakmici, one nisu opravdanja, već činjenice. Porto nije bio u Ligi šampiona poslednje dve godine i predsednik mi je objasnio da pre 16 meseci klub nije bio u povoljnoj finansijskoj situaciji. Želimo da osvojimo ligu, dok nas u Ligi šampiona očekuje zahtevnije takmičenje. I Mančester Siti je dobio sve mečeve u Premijer ligi, Betis ima jedan od najboljih trenutaka ikad, a PSV je trostruki uzastopni šampion. Bednarek je nedavno tek debitovao u Ligi šampiona, kao i Oskar Pjetruševski. Komentari o mogućoj krizi imali su dvostruku nameru. Ta želja da se digne buka mora da ostane po strani, znamo šta oni žele", poručio je Farioli.

21.30: (7,00) Žil Visente (4,20) Porto (1,45)

Situacija je takva da italijanski stučnjak ne može da se osloni na pomoć pojedinih igrača. Nekima će trebati još vremena da se oporave.

"Polako ide na bolje. Samu je bliži povratku i u boljoj kondiciji, ali proces je dug. Moramo da vodimo računa sa njim, kao i sa Pjetruševskim. Gabrijel je odradio dobar posao u Ligi šampiona za mlade, Kris Smoling je imao minutažu na trening meču. Postoje razlike i to je normalno. Za 15 dana imaćemo bolju ravnotežu. Žil Visente ima drugačiju situaciju i dobrog trenera. Znamo koliko nam je teško bilo tamo prošle odine i biće tako opet a ovim trenerom", ubeđen je Farioli.

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Porto je sredinom januara 2025. izgubio na gostovanju Žil Visenteu sa 3:1, ali je dobio poslednja dva meča sa 2:0 i 3:0. Domaćin će sada biti ohrabren dodatno time što je u poslednja tri kola osvojio sedam bodova i što je neporažen na četiri meča računajući i Kup Portugalije.

Što se tiče Fariolija, njemu je ovo takođe bio prvi put da na klupi Porta doživi dva poraza zaredom.

"To je činjenica, moram da analiziram sve mečeve. Pa i ove u Ligi šampiona. Meč sa PSV-om sam već gledao pet puta, isto i sa Betisom. To nam neće vratiti poene, a lako smo mogli da imamo bar tri ili četiri. Važno je kako se ponašati u ovoj poziciji i kako kontrolisati emocije tokom meča. To su lekcije koje se uče i u ligi i u Ligi šampiona", zaključio je trener Porta.

PORTUGALIJA, 9. KOLO

Petak

Vitorija Gimarais - Maritimo 5:0 (1:0)

/Jakupović 38, 76, Enrike 48ag, Kamara 60, Moskera 90/

Subota

16.30: (1,72) Estrela Amadora (3,90) Kasa Pija (4,60)

19.00: (2,15) Alverka (3,60) Aruka (3,20)

21.30: (7,00) Žil Visente (4,20) Porto (1,45)

Nedelja

16.30: (2,00) Estoril (3,50) Moreirense (3,70)

19.00: (3,40) Rio Ave (3,60) Famalikao (2,10)

19.00: (5,70) Nasional (4,20) Braga (1,55)

21.30. (1,20) Sporting (6,25) Akademika Viseu (13,0)

Ponedeljak

19.45: (8,00) Santa Klara (4,80) Benfika (1,37)

*** kvote su podložne promenama