Favoriti se saplitali u Brazilu: Santos sve bliži opstanku, Seara preko Korintijansa nadomak KL

Sapltianje favorita – tako se u dve reči može opisati epilog večerašnjih utakmica u brazilskoj Seriji A. Četvrtoplasirani Korintijans i petoplasirana Fortaleza otišli su na noge Seari i Santosu, timovima iz donjeg dela tabele, i kući se vratili bez bodova.

Searu je pobeda (2:1) nad Santosom pogurala do osme pozicije, na dva boda od mesta koje na kraju sezone - tri kola do kraja - vodi u kvalifikacije za Kopa Libertadoresa. Popularni Vozao je do celog plena stigao tri minuta pre kraja, odnosno samo tri minuta pošto je Rožer Guedeš na drugoj strani anulirao vođstvo domaćina sa starta utakmice.

Kako im je remi bio gotovo jedna porazu, fudbaleri Seare krenuli su na sve ili ništa u finišu. I nije im trebalo mnogo vremena. Nisu gosti pošteno mogli ni da se obraduju izjednačenju. Igor je probio po desnoj strani i uputio centaršut na drugu stativu, gde je Joni Gonzales nadvisio čuvara i svojim tek drugim golom u sezoni doneo domaćinu peti trijumf u poslednjih sedam mečeva.

Santos je do bodova protiv Fortaleze (2:0) stigao u drugoj polovini drugog dela. Posle udarca iz ugla sredinom nastavka jedan od fudbalera gostiju odigrao je rukom u svom kaznenom prostoru, sudija posle pregledanja snimka dosudio jedanaesterac, a 18-godišnji rezervista Markos Leonardo hrabro preuzeo odgovornost i doneo domaćinu prednost.

Isti igrač je u 90. minutu potvrdio trijumf. Dobio je loptu sa levog boka od Piranija i iz prve opalio u dalji ugao. Santos je do nedavno bio pri dnu tabele, vodio je borbu za opstanak, ali sa tri pobede u prethodnih pet utakmica olakšao je sebi finiš sezone. Ako održi aktuelnu formu i u poslednja tri kola, mogao bi naredne sezone da igra i Kopa Sudamerikanu.

BRAZIL 1 - 35. KOLO

Sreda

Palmeiras - Atletiko Mineiro 2:2 (1:1)

/Vesli 28, Dejverson 57 - Zaračo 36, Hulk 61/

Četvrtak

Fluminense - Internasional 1:0 (1:0)

/Fred 4/

Santos - Fortaleza 2:0 (0:0)

/Leonardo 71pen, 90/

Seara - Korintijans 2:1 (1:0)

/Vinisijus 6, Gonzalez 87 - Guedeš 84/

Ponedeljak (29.11.)

23.00: Atletiko GO - Baija

Utorak (30.11.)

23.00: Žuventud - RB Bragantino

Četvrtak (02.12.)

01.00: Amerika Mineiro - Šapekoense

23.55: Gremio - Sao Paulo

Petak (03.12.)

23.00: Atletiko Paranaense - Kujaba

23.55: Resife - Flamengo

*** kvote su podložne promenama