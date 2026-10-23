Fener ne računa na Mimovića

Mimović je u februaru 2025. potpisao za Fener u transferu teškom 6.700.000 evra, ali je odmah po dolasku prosleđen na šestomesečnu pozajmicu u Zenit. Nije se ni tamo naigrao (šest utakmica) i na leto se vratio u Istanbul, odakle je usledila nova pozajmica — u kiparski Pafos. Tamo je igrao u domaćim takmičenjima, nastupio na 28 mečeva i letos se vratio u Fener. Ostavio je dobar utisak u pripremnim utakmicama, očekivalo se da dobije šansu kod trenera Ismaila Kartala, ali se to nije desilo.

Ohrabrujući signal je bio što ga je Fener registrovao na spisak igrača za Ligu šampiona, ali šansu nije dobio. Sada turski mediji najavljuju rastanak u januaru kako bi Fenerbahče oslobodio mesto za stranca. Podsetimo, svaki klub u Turskoj ima pravo na 14 stranaca, ali četvorica od njih moraju biti rođeni 2003. godine ili mlađi. Zahvaljujući tom uslovu, Mimović je i ostao letos u prvom timu gde popunjava kvotu inostranih bonus igrača.

Međutim, Fenerbahče će od januara imati problem sa viškom stranaca jer će se oporaviti Džejden Osterfolde, koji nije bio registrovan za prvi deo domaćeg šampionata, a zbog povrede Marka Asensija se očekuje da dovedu još jedno inostrano pojačanje i registruju ga.

Zato će neko od inostranih igrača morati da napusti klub, a odluka je da to bude Mimović, koji još nije debitovao za Fenerbahče u zvaničnim mečevima. Turski klub je već sada raspoložen da sasluša ponude i dogovori januarsku prodaju srpskog defanzivca, verovatno pod znatno slabijim finansijskim uslovima nego kada ga je kupovao.