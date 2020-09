Prva utakmica nove sezone turskog prvenstva odmah je donela veliki preokret Fenerbahčea i dva dosuđena jedanaesterca! Istanbulski klub slavio je na jedvite jade sa 2:1 (0:0) na gostovanju Rizeu i to pošto je domaćin prvi stigao do vođstva i do 86. minuta imao remi u rukama...

Fudbaleri Fenera pucali su sebi u koleno već posle pola časa igre kada je Čaner Erkin promašio prvi od dva udarca sa kreča na susretu. Taj promašaj samo je dao krila domaćim igračima da krenu napred i napadnu bivšeg šampiona Turske koji uprkos pobedi nije u dobrom delu izgledao kao tim koji namerava da napadne titulu ove godine.

Rizeu se strpljiva ofanziva isplatila. Neposredno pre isteka prvog časa igre, Milan Škoda je postigao gol za 1:0 i pokazao koliko je odbrana Fenera zaista ranjiva. Umesto da sačuvaju vođstvo, domaći igrači dopustili su Fenerbahčeu da preuzme totalnu inicijativu što se na kraju obilo o glavu. Jer, prvo je Gohan Gonul iskoristio Erkinovu asistenciju za 1:1 u 76. minutu, da bi novajlija Hose Sosa zatresao mrežu na svom prvom takmičarskom nastupu. I to sa bele tačke. Hladan kao druga strana jastuka bio je Sosa u presudnom momentu na meču i stavio loptu u mrežu za konačnih 2:1 i preokret u razmaku od nešto manje od pola časa. I bukvalno u poslednjem momentu...

TURSKA 1 - 1. KOLO

Petak

Rize - Fenerbahče 1:2 (0:0)

/Škoda 59 – Gonul 76, Sosa 86 penal/

Subota

16.00: (2,75) Fatih Karađumrjuk (3,30) Malatija (2,55)

16.00: (2,30) Sivas (3,40) Alanja (3,10)

19.00: (1,55) Galatasaraj (4,10) Gacijantep (6,00)

19.00: (2,30) Gectepe (3,20) Denizli (3,25)

Nedelja

16.00: (2,55) Ankaragudžu (3,20) Erzurum (2,85)

16.00: (2,80) Kajzeri (3,35) Kašimpaša (2,50)

19.00: (2,35) Antalija (3,35) Genčerbirligi (3,05)

19.00: (2,25) Trabzon (3,45) Bešiktaš (3,15)

Pondeljak

19.00: (5,20) Hataj (3,70) Bašakšehir (1,70)

***kvote su podložne promenama