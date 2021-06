Dva Trikolora, jedan sa juga iz Porto Alegrea, drugi sa severa iz Seare, svaki sa svojim problemima i očekivanjima ulaze u sedmo kolo šampionata brazilske Serije A. Gremio, kao fenjeraš elitnog karavana noćas (01.00) će na svom terenu krenuti u potragu za prvom pobedom u novoj sezoni, kada mu u goste dolazi Fortaleza, najprijatnije iznenađenje u dosadašnjem toku prvenstva.

Kao jedan od velikana, ne samo brazilskog već i južnoameričkog fudbala, Gremio i dalje ne zna za slavlje u novom izdanju Brazileiraa. Posle šest održanih kola, ali i sa dve runde manje, tim iz Porto Alegrea nalazi se na poslednjem mestu u šampionatu sa samo jednim osvojenim bodom. U prošlom kolu protiv Santosa sastav Tijaga Nunesa konačno se pomerio sa mrtve tačke i pokazao čime raspolaže. Trikolori su u dva navrata dolazili do prednosti, ali su Alvinegrosi oba puta sustizali vođstvo, na kraju je ipak došlo samo do podele bodova pri rezultatu 2:2. Gremio proživljava jedan od najgorih startova u istoriji u prvenstvu i nada se da će ovog vikenda izaći iz zone ispadanja, a za to mu je neophodna pobeda protiv Fortaleze, tima iz gornjeg dela tabele.

01.00: (1,93) Gremio (3,35) Fortaleza (4,20)

Kao senzacija na početku sezone i Fortaleza je posle veoma uspešnog niza zapala u krizu rezultata, koja je prati na poslednja tri meča gde nije zabeležila pobedu. Pošto je sezonu započela sa tri uzastopna trijumfa nad Atletiko Mineirom, Internasionalom i Resifeom, ekipa iz Seare je remizirala sa Gojanienseom i Fluminenseom, a u poslednjem kolu doživela je i poraz od Flamenga na Marakani 2:1. Inače, bio je to prvi neuspeh posle 21 utakmice bez poraza u svim takmičenjima. Tim koji predvodi Huan Pablo Vojvoda i posle tri meča bez pobede, sa 11 osvojenih bodova se nalazi pri vrhu tabele, gde zauzima treću poziciju iza vodećeg Bragantina sa 14 i drugoplasiranog Paranaensea sa bodom više.

Poraz od Flamenga nije ostavio većih posledica na timski duh kao i same igrače, koji ga smatraju uobičajnim posle jednog od najuspešnijeg niza rezultata u istoriji kluba. Glavnokomandujući odbranom Fortaleze, iskusni defanzivac Kristijan Šagas, poznatiji kao Titi, hvali učinak sektora pod komandom argentinskog stručnjaka, koji je početkom maja obalu Pacifika zamenio Atlantskom. Naime, Huan Pablo Vojvoda je dosta uspešno predvodio Union iz La Kalere, sa kojim je minule sezone poneo epitet čileanskog vicešampiona, a svoj posao nastavio je na visokom nivou i po dolasku u Brazil.

Za noćašji okršaj Tijago Nunes trener domaćeg sastava, ima tendencije da ponovi startnih 11 koji su započeli meč protiv Santosa. Ideja je da se nastavi sa forsiranjem mladih igrača poniklih u omladinskoj školi Trikolora, kao što su golman Gabrijel Šapeko (21), defanzivni vezista Viktor Bobsin (21) i napadač Leo Pereira (20). Ipak, jedan od razloga što će se mladi golman i drugu utakmicu zaredom naći među stativama jeste odsustvo Brena Oliveire, koji je izašao iz višednevne izolazije usled dijagnostikovanog Kovida-19, ali još nije spreman da se vrati nastupima. On bi tek sledeće nedelje trebalo da se pridruži ekipi i započne sa treninzima. Takođe, na spisku za duel protiv Fortaleze neće se naći ni Alison de Freitas, Tijago Majkon i Leandro Gomez, sva trojica su odsutna zbog povreda, dok je Sezar Pinares na Kopa Americi sa selekcijom Čilea.

Uprkos lošoj igri u prvom poluvremenu protiv Flamenga, tim Huana Pabla Vojvode uspeo je da pregrupiše redove i u prvim minutima nastavka igre smanji prednost Fogaa pogotkom Davida Koree. Na kraju, Fortaleza je ipak pretrpela prvi poraz u novoj sezoni, ali to po svemu sudeći neće navesti argentinskog stručnjaka na neke veće izmene u formaciji, pa bi za noćašnje gostovanje tim trebalo da zadrži istih 11 kao i na Marakani. Za neke od mogućih promena nagoveštava se ulazak veznih igrača Lukasa Krispima i Hosea Romarija, dok se u samom napadu očekuje rotacija između iskusnog Velingtona Pauliste (39) i Robsona Fernandesa u zavisnosti ko će od njih dvojice započeti susret. Najbolji strelac ekipe u dosadašnjem toku prvenstva Jago Pikaču sa tri postignuta gola, i ovoga puta naći će se u ulozi krilnog napadača.

Prošle sezone u oba međusobna susreta ovih timova viđena je podela bodova, dok je godinu dana ranije ostvarena po jedna pobeda na obe strane. Ako bi se osvrnuli na još neke duele iz relativno skorije istorije morali bismo da se vratimo devet godina u nazad, tačnije u 2012. i osminu finala Kupa Brazila, kada je Gremio slavio u oba susreta.

BRAZIL 1 - 7. KOLO

Nedelja

Žuventud - Flamengo 1:0 (1:0)

/Mateus Peišoto 25/

Fluminense - Korintijans u toku

Ponedeljak

01.00: (1,57) Atletiko Paranaense (3,70) Šapekoense (7,00)

01.00: (1,93) Gremio (3,35) Fortaleza (4,20)

01.00: (1,65) Palmeiras (3,80) Baija (5,50)

01.30: (3,20) Amerika Mineiro (2,75) Internasional (2,65)

01.30: (2,85) Seara (3,00) Sao Paulo (2,70)

01.30: (2,85) Santos (3,10) Atletiko Mineiro (2,60)

01.30: (2,30) Sport Resife (2,95) Kujaba (3,60)

Utorak

01.00: (2,80) Atletiko GO (3,05) Bragantino (2,70)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ