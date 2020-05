Ferdinand savetuje Junajted: Sanču “sedmicu“, još Kulibali i Saul za titulu

Bliska budućnost u kojoj će Mančester junajted iskeširati brdo para za još (bar) tri velika pojačanja tema je kojom se ostrvski mediji bave često i detaljno.

Nedavno se u jednom autorskom tekstu pojavila šema kompletnog izgleda Mančester junajteda za 2023. godinu, a kao tri najveća potpisa istaknuti su Kalidu Kulibali, Džejdon Sančo i Saul Njigez.

Takvu viziju Junajteda ima i Rio Ferdinand, koji savetuje svog nekadašnjeg saigrača Ole Gunara Solskjera i upravu kluba da ne odustanu od kupovine pomenute trojke, bez obzira na visoku cenu.

“Znam da se dosta pominje priča oko Harija Kejna, ali ako me već pitate kojeg bi ofanzivnog igrača voleo da vidim, onda je to definitivno Džejdon Sančo. On vam budi maštu kada ga vidite na terenu i dodaje malo začina u svakoj akciji. To je ono što Junajtedu trenutno nedostaje“, smatra Ferdinand.

Mančester Junajted 2023 - da li je ovo tim za trofeje?

Iako je Sančova cena oko 150.000.000 evra, Junajted i pored krize zbog pandemije virusa korona planira da krene u ofanzivu na nekadašnje dete gradskog rivala Sitija. Ferdinand tu ideju jako podržava i dodaje da bi Sanču trebalo dati čuvenu “sedmicu“ u kojoj je malo ko blistao posle Erika Kantone, Dejvida Bekama i Kristijana Ronalda...

“Da, bez dileme bih mu dao 'sedmicu', jer je taj karakter. Ima tu dozu arogancije koja mi se sviđa, kakvu treba da imaš na terenu, a verujem da bi zato njemu pristajala 'sedmica'. Ne mislim da bi ga pritisak omeo da pokaže šta zna“.

Kalidu Kulibali je godinama meta Junajteda, još i pre nego što je doveden Hari Megvajer, a izgleda da na Old Trafordu planiraju da upare ovaj tandem za granitnu odbranu. Prema Ferdinandu, Saul Njigez bi mogao da bude poslednji delić mozaika koji nedostaje za povratak šampionskog trofeja na Teatar snova posle dugo vremena, u tandemu sa Brunom Fernandesom. Međutim, dok je Kulibali praktično na izlaznim vratima Napolija i na njega motre Siti i PSŽ, Saul je odavno verni vojnik Dijega Simeonea i zato Atletiko za njega traži devetocifrenu sumu novca. Pogotovo jer ima i ugovor do juna 2026. godine.

Da li Junajted može da odradi sve ove poslove?

Foto: Reuters