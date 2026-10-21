Fereirin Zlatni gral u Sao Paulu: Verdau se crta novo finale Libertadoresa
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 22:10
Portugalac želi i četvrtu borbu za najvredniji trofej u Južnoj Americi u sedmogodišnjoj eri na klupi Verdaua. Domaćin brani gol viška (2:1) iz Rija protiv Fluminensea, koga će u špicu da predvodi neuništivi veteran Hulk
Da li je na pomolu novo brazilsko finale Kopa Libertadores? Palmeiras je jednom nogom u borbi za pehar krajem sledećeg meseca u Montevideu posle pobede nad Fluminenseom sa 2:1 na Marakani prošle nedelje. Flamengo je odigrao bez golova u La Plati protiv Estudijantesa, pa ima šansu u Riju u petak ujutru da uđe u novo finale i brani pehar u elitnom takmičenju Južne Amerike.
Noćas (02.30) u Sao Paulu saznaćemo prvog finalistu. Tim Abela Fereire je veći deo posla obavio prošle nedelje, ali mora to da potvrdi pred svojim navijačima. Verdao se sa Flamengom bori za titulu šampiona Brazila. Uzbudljiva trka u Brasileirau nas očekuje u narednih mesec i po.
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Garancija uspeha za Verdao u poslednjih sedam godina je trofejni Portugalac Abel Fereira. Palmeiras hita ka četvrtom finalu Libertadoresa u mandatu stručnjaka sa Pirinejskog poluostrva.
02.30: (1,80) Palmeiras (3,50) Fluminense (4,70)
Pošto se tim iz Sao Paula bori za titulu sa Flamengom, Fereira nije imao luksuz da odmori startere pred revanš polufinala. Samo je dvojicu odmorio u Kuritibi, gde je srušen Atletiko Paranaense sa 2:0. Nisu bili u timu Marlon Frejtas i Arijas, koji su počeli meč sa klupe za rezerve. Tim iz Rija cilja treće finale Libertadoresa, a ima jednu krunu najboljeg tima na Zelenom kontinenntu. S druge strane, trener Fluzaa Markao je odmarao startere prethodnog vikenda, kada je Santos pobedio Flu sa 2:1.
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Fereira bi na teren noćas mogao da izvede sličan tim kao pre sedam dana na Marakani. Napadač Vitor Roke, nekadašnja neuspešna Barsina akvizicija, i dalje se oporavlja od povrede skočnog zgloba i neće igrati. Že Rafael i Gustavo Gomez nisu igrali u prvom meču zbog suspenzije, ali se sada vraćaju u tim, kao i Marlon i Arijas, koji su odmarali za vikend u Brazileirau. Argentinac Flako Lopez će predvoditi napad domaćina.
Fluminense mora da pobedi bar sa golom razlike da bi uveo meč u penal seriju. Veteran Hulk je bio na klupi protiv Santosa, a sada se očekuje da predvodi napad tima iz Rija. Džon Kenedi je van stroja zbog povrede, kao i Alison i Mateus Rejs.
I forma dva tima govori u prilog Palmeirasa, koji je vezao četiri pobede, dok je Flu u seriji od tri poraza. Prošle zime u prvom delu šampionata Brazila, Palmeiras je na svom terenu dobio narednog rivala sa 2:1.
KOPA LIBERTADORES – POLUFINALE (REVANŠI)
Četvrtak
02.30: (1,80) Palmeiras (3,50) Fluminense (4,70), prvi meč: 2:1
Petak
02.30: (1,40) Flamengo (4,40) Estudijantes (9,00), prvi meč: 0:0
***kvote su podložne promenama