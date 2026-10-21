Fereirin Zlatni gral u Sao Paulu: Verdau se crta novo finale Libertadoresa

Garancija uspeha za Verdao u poslednjih sedam godina je trofejni Portugalac Abel Fereira. Palmeiras hita ka četvrtom finalu Libertadoresa u mandatu stručnjaka sa Pirinejskog poluostrva.

02.30: (1,80) Palmeiras (3,50) Fluminense (4,70)

Pošto se tim iz Sao Paula bori za titulu sa Flamengom, Fereira nije imao luksuz da odmori startere pred revanš polufinala. Samo je dvojicu odmorio u Kuritibi, gde je srušen Atletiko Paranaense sa 2:0. Nisu bili u timu Marlon Frejtas i Arijas, koji su počeli meč sa klupe za rezerve. Tim iz Rija cilja treće finale Libertadoresa, a ima jednu krunu najboljeg tima na Zelenom kontinenntu. S druge strane, trener Fluzaa Markao je odmarao startere prethodnog vikenda, kada je Santos pobedio Flu sa 2:1.

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Fereira bi na teren noćas mogao da izvede sličan tim kao pre sedam dana na Marakani. Napadač Vitor Roke, nekadašnja neuspešna Barsina akvizicija, i dalje se oporavlja od povrede skočnog zgloba i neće igrati. Že Rafael i Gustavo Gomez nisu igrali u prvom meču zbog suspenzije, ali se sada vraćaju u tim, kao i Marlon i Arijas, koji su odmarali za vikend u Brazileirau. Argentinac Flako Lopez će predvoditi napad domaćina.

Fluminense mora da pobedi bar sa golom razlike da bi uveo meč u penal seriju. Veteran Hulk je bio na klupi protiv Santosa, a sada se očekuje da predvodi napad tima iz Rija. Džon Kenedi je van stroja zbog povrede, kao i Alison i Mateus Rejs.

I forma dva tima govori u prilog Palmeirasa, koji je vezao četiri pobede, dok je Flu u seriji od tri poraza. Prošle zime u prvom delu šampionata Brazila, Palmeiras je na svom terenu dobio narednog rivala sa 2:1.

KOPA LIBERTADORES – POLUFINALE (REVANŠI)

Četvrtak

02.30: (1,80) Palmeiras (3,50) Fluminense (4,70), prvi meč: 2:1

Petak

02.30: (1,40) Flamengo (4,40) Estudijantes (9,00), prvi meč: 0:0

***kvote su podložne promenama