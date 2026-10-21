Fernandes udario na Kerika: Stručni štab je odlučio da ne pritiskamo protivnika

Posle nove blede partije, kapiten Bruno Fernandes nije skrivao frustraciju i otvoreno je govorio o problemima sa kojima se tim suočava na terenu.

Portugalac je istakao da ekipa ponovo loše otvara mečeve, naglasivši da je rano primljen gol uneo nelagodnost iz koje je kasnije bilo izuzetno teško izaći. Prema njegovim rečima, ekipi je nedostajalo prave energije, kretnji i hrabrosti sa loptom u posedu.

Govoreći o taktičkom pristupu, kapiten Junajteda se dotakao odluka stručnog štaba da se ne vrši visoki presing igrač na igrača, već da se čeka protivnik.

„To je bila odluka stučnog štaba - da ne pritiskamo čovek na čoveka, već da povremeno ostavimo prostor iza i sačekamo ih. Međutim, kada ostavite previše prostora ovakvim ekipama, one dobijaju samopouzdanje“, rekao je Kerik.

Kada je upitan da li to znači da je Majkl Karik pogrešio u postavkama igre, Fernandes je bio direktan.

„To je na menadžeru i stručnom štabu da vide, ne na meni. Ponekad morate da budete hrabriji pod pritiskom, da preuzmete rizik visokog presinga i naterate ih da se osećaju neugodno. Kao što ste mogli da vidite, njihov štoper je dolazio da me čuva čak na našoj polovini. Moramo to da radimo kao tim, ali nismo bili u stanju. Ekipa koja igra kroz sredinu sa kratkim pasovima, ako joj date previše vremena i prostora, može da vas kazni i po bokovima“, poručio je Bruno.

Junajted je doživeo drugi poraz u elitnom takmičenju, pa je ostao na tri osvojena boda s početka takmičenja osvojenih protiv Sabaha. Pozicija Majkla Kerika je ozbiljno ugrožena.