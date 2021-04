Očekivao se dobar meč u Urugvaju, ali ne i ovako dobar. Pravi fudbalski vatromet na Gran Parke Sentral stadionu u Montevideu, gde je Nasional dočekao Ameriku Nasional iz Medeljina. Kolumbijski tim je imao i igrača više od 42. minuta, ali nije uspeo da slavi. Heroj domaćeg tima bio je Gonzalo Berhesio sa tri postignuta pogotka - 4:4.

Gosti su bili dominantni, Atletiko Nasional je uputio čak 28 šuteva ka golu rivala, osam u metu, ali je golman prvaka Urugvaja Senturion uspeo da zaustavi polovinu udaraca kaji su išli u okvir. Nasional je imao i igrača manje od 42. minuta (pri rezultatu 1:1), ali to ga nije sprečilo da u drugom poluvremenu stigne i do dva pogotka prednosti. Uspeo je ipak brojčano inferiorniji gost iz Medeljina da iščupa bod u finišu. Domaćin ovog spektakla je tako došao do prvog boda u Grupi F u okviru Kopa Libertadores, dok su Zeleni na čelu sa tri više.

23.55: (2,40) Univerzidad Katolika (3,25) Argentinos Juniors (3,05)

Najpre se tresla mreža domaće ekipe. Lopta je posle kontre stigla do Dukea, koji je ubacio pred gol Nasionala sa leve strane, a na pravom mestu našao se Barera, koji je glavom smešta u mrežu sastava iz Montevideo. Samo četiri minuta je urugvajskom sastavu trebalo da poravna. Lopta Fernandeza sa desne strane ka Berhesiju, iskusni napadač ju je sjajno primirio pred golom rivala posle okreta, izbacio čuvara i potom sa ivice peterca matirao golmana Zelenih.

U 42. minutu su se pokoškali igrači obe ekipe, nastala je gužva na polovini Atletika, a deblji kraj je izvukao štoper domaćeg sastava Koruho. Gosti su brojčanu prednost iskoristili u drugom minutu nadoknade, kada je Andrade pokupio jedan odbitak i sa ivice peterca zatresao mrežu Nasionala. Nije to ipak bilo sve što se tiče dešavanja iz prvog poluvremena. Samo dva minuta kasnije, sjajna kombinacija igrača domaće ekipe, potom i odličan potez Fernandeza, koji zatim efektnim udarcem pod prečku matira Kintanu za 2:2.

Otišlo se na odmor posle sjajne predstave u uvodnih 45 minuta, a samo šest minuta trebalo je bivšem napadaču Benfike, Sent Etjena, Katanije i Sampdorije da preokrene rezultat. Centaršut Kandida sa leve strane, Berhesio je majstorski odreagovao i glavom smestio loptu u mrežu Atletiko Nasionala. Kiša golova nije prestajala da pada u glavom gradu Urugvaja.

Sa igračem manje, Nasional u 64. minutu stiže i do dva gola viška. Sjajno je Fernandez centrirao iz slobodnog udarca sa desnog boka, pogodio je Berhesija "u trepavicu", a ovaj se samo poklonio i došao do het-trika. Sjajan nastup 36-godišnjeg napadača, koji je pre samo par dana proglašen za najboljeg igrača urugvajskog šampionata (jasno, bio je i najbolji strelac lige sa 25 pogodaka).

Nisu se gosti ipak predali. Konačno su počeli na pravi način da koriste to što su brojniji na terenu, pa su u 74. minutu smanjili prednost domaćina. Za treći gol na meču mogu da se zahvale defanzivcu domaće ekipe Orijueli, koji se nije najbolje razumeo sa golmanom Senturionom, pa ga je na kraju u borbi za loptu posle centaršuta sa desne strane i savladao. Nastavio je Atletiko Nasional da napada svim silama, a prosto je neverovatno kako su domaći igrači zaboravili Bareru u 85. minutu. Posle centaršuta Andradea je ostao sam pred golom rivala na ivici peterca, pa mu nije bilo teško da upiše i drugi pogodak na utakmici: tako je postavio i konačan rezultat.

Sreda

Nasional - Atletiko Nasional 4:4 (2:2)

/Berhesio 12, 51, 64, Fernadez 45+4 - Barera 8, 85, Andrade 45+2, Orijuela 74 ag/

Četvrtak

