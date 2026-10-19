Festival fudbala u Subotici: Spartak i Borac odigrali po meri TSC-a

Novi trener Spartaka Dragan Vukmir nije uspeo da upiše pobedu i da prekine crni niz Plavih golubova ni iz drugog pokušaja. Nije mu pomogao ni novajlija Nikola Karaklajić, koji je danas potpisao ugovor i odmah se našao u startnoj postavi. Subotičani su u velikim problemima, pošto su u zoni ispadanja, umesto u gornjem delu tabele, gde im je bio cilj pre početka sezone.

Borac je ispustio prvo mesto, tamo će naredno kolo čekati TSC, ali bod u Subotici ne može da se računa kao loš rezultat, kao kiks. Doduše, posle 2:0 na poluvremenu imaće Čačani o čemu da pričaju u svlačionici, jer su dopustili preokret za pola sata nastavka.

Bio je Borac bolji tim u prvom delu, prvu veliku šansu je iskoristio u 17. minutu: Kolarević je odigrao povratnu loptu na ivicu šesnaesterca, a Desančić je levom nogom poslao u mrežu. Tri minuta kasnije je Petrović promašio zicer da donese izjednačenje.

Usledio je mirniji tok utakmice, a pred kraj poluvremena dirigent igre Borca Milan Jevtović je majstorski uposlio Đurića, koji je doneo gostima prednost od 2:0.

A, onda je u nastavku na scenu stupio Aleksandar Petrović. Postigao je dva gola za Spartak i promašio jednu ogromnu šansu. U 62. minutu sevnuo je po crveni karton na obe strane, isključeni su Trajković i Majstorović, a u igri devet na devet u polju bolje su se snašli Subotičani.

Najpre je Enco glavom doneo izjednačenje, a Petrović preokret u Spartakovu korist u 73. minutu. Igralo se otvoreno do kraja, mirisalo je da će sva tri boda ostati u Subotici, da će se završiti crna serija Golubova, ali u drugom minutu nadoknade štoper Borca Vidović našao se ispred gola i glavom je pogodio sam ćošk za konačnih 3:3.

SPARTAK – BORAC 3:3 (0:2)

/Petrović 57, 73, Enco 68 - Desančić 17, Đurić 44, Vidović 92/

Stadion: Gradski

Sudija: Marko Bura

Crveni kartoni: Trajković (Spartak) i Majstorović (Borac) u 62. minutu.

SPARTAK: Minić, Peić, Kosanović, Kovačević, Motika, Enco (od 83. Branko), Kuveljić, Petrović, Bastajić (od 83. Stojanović), Trajković, Karaklajić.

BORAC: Petrić, Kolarević, Popadić, Vidović, Nikić, Majstorović, Desančić, Jusuf, Đurić (od 66. Mijić), Spasojević (od 78. Alempijević), Jevtović (od 88. Kilibarda).

MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO

Petak

OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)

/Čejić 83/

Subota

Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)

/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/

Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)

/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/

Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)

/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/

Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)

/Stuparević 79/

TSC - Metalac 5:1 (2:1)

/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/

Nedelja

Voždovac - Loznica 1:1 (1:0)

/Jović 25 – Purtić 54/

Ponedeljak

Spartak Subotica – Borac 3:3 (0:2)

/Petrović 57, 73, Enco 68 - Desančić 17, Đurić 44, Vidović 92/