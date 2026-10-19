Festival fudbala u Subotici: Spartak i Borac odigrali po meri TSC-a
Vreme čitanja: 3min | pon. 19.10.26. | 20:08
Čačani vodili 2:0 na poluvremenu, Subotičani okrenuli, na kraju 3:3
Na vrhu tabele Mozzart Bet Prve lige prespavao je TSC. I nadali su se u Bačkoj Topoli da će tu i ostati do narednog kola, da će ih pogurati komšije iz Subotice. Željeni poklon im je stigao: Spartak i Borac su odigrali sjajnu utakmicu, sa pregršt golova (3:3) i šansi, ali na kraju se ishodu najviše radovao – TSC.
Dva poluvremena, dve potpuno različite utakmice. Borac je vodio dva razlike posle 45 minuta igre (2:0), a na kraju je u sudijskoj nadoknadi uspeo da osvoji bod. Tako da obe strane mogu da budu jednako zadovoljne i nezadovoljne na kraju meča.
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Novi trener Spartaka Dragan Vukmir nije uspeo da upiše pobedu i da prekine crni niz Plavih golubova ni iz drugog pokušaja. Nije mu pomogao ni novajlija Nikola Karaklajić, koji je danas potpisao ugovor i odmah se našao u startnoj postavi. Subotičani su u velikim problemima, pošto su u zoni ispadanja, umesto u gornjem delu tabele, gde im je bio cilj pre početka sezone.
Borac je ispustio prvo mesto, tamo će naredno kolo čekati TSC, ali bod u Subotici ne može da se računa kao loš rezultat, kao kiks. Doduše, posle 2:0 na poluvremenu imaće Čačani o čemu da pričaju u svlačionici, jer su dopustili preokret za pola sata nastavka.
Bio je Borac bolji tim u prvom delu, prvu veliku šansu je iskoristio u 17. minutu: Kolarević je odigrao povratnu loptu na ivicu šesnaesterca, a Desančić je levom nogom poslao u mrežu. Tri minuta kasnije je Petrović promašio zicer da donese izjednačenje.
Usledio je mirniji tok utakmice, a pred kraj poluvremena dirigent igre Borca Milan Jevtović je majstorski uposlio Đurića, koji je doneo gostima prednost od 2:0.
A, onda je u nastavku na scenu stupio Aleksandar Petrović. Postigao je dva gola za Spartak i promašio jednu ogromnu šansu. U 62. minutu sevnuo je po crveni karton na obe strane, isključeni su Trajković i Majstorović, a u igri devet na devet u polju bolje su se snašli Subotičani.
Najpre je Enco glavom doneo izjednačenje, a Petrović preokret u Spartakovu korist u 73. minutu. Igralo se otvoreno do kraja, mirisalo je da će sva tri boda ostati u Subotici, da će se završiti crna serija Golubova, ali u drugom minutu nadoknade štoper Borca Vidović našao se ispred gola i glavom je pogodio sam ćošk za konačnih 3:3.
SPARTAK – BORAC 3:3 (0:2)
/Petrović 57, 73, Enco 68 - Desančić 17, Đurić 44, Vidović 92/
Stadion: Gradski
Sudija: Marko Bura
Crveni kartoni: Trajković (Spartak) i Majstorović (Borac) u 62. minutu.
SPARTAK: Minić, Peić, Kosanović, Kovačević, Motika, Enco (od 83. Branko), Kuveljić, Petrović, Bastajić (od 83. Stojanović), Trajković, Karaklajić.
BORAC: Petrić, Kolarević, Popadić, Vidović, Nikić, Majstorović, Desančić, Jusuf, Đurić (od 66. Mijić), Spasojević (od 78. Alempijević), Jevtović (od 88. Kilibarda).
MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO
Petak
OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)
/Čejić 83/
Subota
Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)
/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/
Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)
/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/
Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)
/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/
Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)
/Stuparević 79/
TSC - Metalac 5:1 (2:1)
/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/
Nedelja
Voždovac - Loznica 1:1 (1:0)
/Jović 25 – Purtić 54/
Ponedeljak
Spartak Subotica – Borac 3:3 (0:2)
/Petrović 57, 73, Enco 68 - Desančić 17, Đurić 44, Vidović 92/