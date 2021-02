Malo ko je mogao da očekuje vatromet golova u Krasnodaru. Posebno ne od tima koji se kroz grupnu fazu Lige Evrope prošetao prvenstveno zahvaljujući granitnoj odbrani. Neprobojna je bila Dinamova defanzivna linija na pet od šest mečeva u grupnoj fazi, ali je na ruskoj zimi poklekla. Za svega 70 minuta fudbala dva puta, duplo više nego za prethodnih 540.

Ali, u takvim okolnostima na površinu je isplivao napadački arsenal ekipe Zorana Mamića, pre svih Bruna Petkovića, koji je najviše profitirao na festivalu grešaka u Krasnodaru i sa dva gola i asistencijom predvodio Modre do velike pobede u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope - 3:2 (1:1).

Blistao je hrvatski reprezentativac večeras u Krasnodaru. Dva puta je bivši napadač Bolonje i Verone dovodio hrvatskog šampiona do prednosti, ali je u oba navrata Krasnodar smogao snage da se vrati u meč. Za treći nije imao goriva. "Provozao je" Petković trojicu čuvara na tridesetak metara od protivničkog gola, prosledio loptu do Luke Ivanušeca, a ovaj produžio do rezerviste Ijajija Atijemvena, koji je zadao finalni udarac ruskom timu.

Mada, koliko je Petković zablistao, toliko je na drugoj strani Evgeni Gorodov doživeo pomračenje. Godine - ima ih 35 - rekle bi iskusni čuvar mreže, ali je Gorodov večeras delovao kao golobradi mladić. Umesto lopte, "napenalio" je Petkovića kod prvog gola, zaplivao u petercu kod drugog prilikom kornera, da bi kod trećeg primio gol u "svoj", bliži ugao.

Nije doduše Gorodov jedini imao veče za zaborav. Bledu partiju pružio je i hrvatski defanzivac Joško Gvardiol. Slabo je defanzivac Lajpciga na pozajmici u Dinamu reagovao kod jednog centaršuta u prvom poluvremenu, izbio loptu pravo na nogu Markusa Berga, koji je slabijom nogom zakucao pod prečku Dominika Livakovića. Pomenuti Berg je takođe bio raspoložen. Pored gola, upisao je i asistenciju dok drugog, pošto je lažnjakom okrenuo čuvara na ivici peterca i kao na tacni poslužio Viktora Klajsona.

Mogao je prethodno i do epiteta igrača utakmice, ali mu se kod drugog postignutog gola isprečio VAR. Kasnije i Petković.

LIGA EVROPE, ŠESNAESTINA FINALA, PRVI MEČEVI

Dinamo Kijev – Klub Briž 1:1 (0:0)

/Bujalski 62 – Mešel 67/

Braga - Roma 0:2 (0:1)

/Džeko 5, Majoral 86/

Crvena zvezda - Milan 2:2 (0:1)

/Kanga 52pen, Pavkov 90+3 - Pankov 42AG, Ernandez 61pen/

Krasnodar - Dinamo Zagreb 2:3 (1:1)

/Berg 28, Klejson 69 - Petković 15, 54, Atijemven 75/

Olimpijakos - PSV 4:2 (3:2)

/Buhalakis 9, M'Vila 37, El Arabi 45+2, Masuras 83 - Zahavi 14, 40/

Slavija Prag - Lester 0:0

Real Sosijedad - Mančester Junajted 0:4 (0:1)

/Fernandeš 27, 57, Rašford 65, Džejms 90/

Vofsberger - Totenhem 1:4 (0:3)

/Lindl 55pen - Son 13, Bejl 28, Moura 34, Vinisijus 88/

Jang Bojs - Leverkuzen 4:3 (3:0)

/Fasnaht 3, Sibaču 19, 89, Mešak 44 - Šik 49, 52, Dijabi 68/

Antverpen - Rendžers (u toku)

Benfika - Arsenal (u toku)

Granada - Napoli (u toku)

Lil - Ajaks (u toku)

Makabi Tel-Aviv - Šahtjor (u toku)

Molde - Hofenhajm (u toku)

Salcburg - Viljareal (u toku)