Fiesta do fieste, a u narednih deset dana tek nas čekaju poslastice

Nije dao gol u Istanbulu, ali je plesao Lamin Jamal na travi Ali Sami Jen stadiona. Upisao je dve prelepe asistencije, driblao kao na treningu, a potez koji je izveo pre nego što je proigrao Entonija Gordona za 3:1 "zapalio" je društvene mreže.

Kao na ringišpilu provozao je Jamal levog beka Galatasaraja, Erena Elmalija, iako je u jednom trenutku delovalo da mu je lopta pobegla. Fantastično se snašao Barselonin napadač posle odbitka i nastavio kao da se ništa nije desilo...

"Pa, bilo je efeknto na kraju. Nazvao bih to kao 'skoro rabona', ne znam... Dogodilo se u trenutku, ali najbitnije je da sam asistirao Gordonu za pogodak", izjavio je Jamal posle utakmice.