Fiesta do fieste, a u narednih deset dana tek nas čekaju poslastice
Vreme čitanja: 5min | sre. 14.10.26. | 16:20
Barselona u naredna tri meča igra protiv Betisa, Pari Sen Žermena i Reala
Nije dao gol u Istanbulu, ali je plesao Lamin Jamal na travi Ali Sami Jen stadiona. Upisao je dve prelepe asistencije, driblao kao na treningu, a potez koji je izveo pre nego što je proigrao Entonija Gordona za 3:1 "zapalio" je društvene mreže.
Kao na ringišpilu provozao je Jamal levog beka Galatasaraja, Erena Elmalija, iako je u jednom trenutku delovalo da mu je lopta pobegla. Fantastično se snašao Barselonin napadač posle odbitka i nastavio kao da se ništa nije desilo...
"Pa, bilo je efeknto na kraju. Nazvao bih to kao 'skoro rabona', ne znam... Dogodilo se u trenutku, ali najbitnije je da sam asistirao Gordonu za pogodak", izjavio je Jamal posle utakmice.
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Bila je to njegova 14. asistencija u 35 mečeva Lige šampiona, a ima i 12 pogodaka. Podsetimo, tek mu je 19 godina. Sinoć je postao najmlađi fudbaler u istoriji elitnog takmičenja koji je vezao po više od jedne asistencije u dve uzastopne utakmice. Pre njega rekorder je bio Mesut Ozil sa 22 godine. Nezaustavljivo deluje reprezentativac Španije i prvi kandidat za ovogodišnju zlatnu loptu (kvote OVDE).
Pre spektakularnog prodora, Jamal je imao i prelep centaršut za Fermina Lopeza.
"Lamin je moj prijatelj i veliki saigrač. Kada je lopta u njegovim nogama uvek gledam da utrčim u slobodan prostor jer jer znam da će me primetiti. On je najbolji na svetu, neverovatan kvalitet. Odlično se slažemo van terena, a to se prenosi na teren", konstatovao je strelac drugog gola za Barselonu u jučerašnjih 4:1.
Prelep fudbal igra ekipa Hansija Flika ove sezone. Pisali smo već da joj je prosek u dosadašnjih 10 utakmica čak 4,3 gola. Dominacija iz španskog prvenstva prenela se na međunarodnu scenu, pre Galatasaraja razbijen je i Fejnord sa 5:1, dok su u Primeri lekcije održane Hetafeu (3:0), Sevilji (3:1), Rasingu (7:2), Levanteu (4:2), Valensiji (5:0), Rajo Valjekanu (5:2), Atletik Bilbau (2:0) i Elčeu (5:0).
S razlogom se na Marki danas pojavio naslov "El Barça, de fiesta en fiesta" (Barsa, od žurke do žurke), ali ono najbolje tek sledi! U narednih desetak dana Barselona će biti na tri velika ispita: protiv Betisa, 17. oktobra u Sevilji, Pari Sen Žermena, tri dana kasnije u Parizu i Real Madrida, 25. oktobra na svom stadionu.
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PSŽ i Real protiv Barselone su sami po sebi poslastice od utakmica, ali biće sjajno i gledati kako će se Jamal i družina snaći protiv atraktivne ekipe iz Sevilje. Tim Manuela Pelegrinija igra takođe veoma otvoreno i napadački nastrojeno. Betis je trenutno na deobi drugog mesta u Primeri sa Atletiko Madridom (po 19 bodova i šest pobeda, jednim remijem i jednim porazom). Andalužani će, ipak, večeras imati nezgodnu uvertiru derbiju - protiv Porta u Ligi šampiona.