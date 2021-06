Velike stvari za porodicu Stanković dešavaju se ovog proleća na profesionalnom planu. Glava familije Dejan, kao trener Crvene zvezdem objedinio je domaće pehare i zaokružio istorijsku sezonu na klupi matičnog kluba. Ali njegovi naslednici se svojski trude da izađu iz senke slavnog oca.

Sjajne partije u dresu kadetske reprezentacije Srbije pružao je Aleksandar, dao je i spektakularan pogodak u sudaru sa Rumunijom. Baš u stilu Dejana Stankovića ili ujaka Milenka Aćimovića.

Ali je za pozornicu velike scene spreman Filip Stanković. Imao je momak rođen 2002. godine čast da bude na klupi seniorskog tima Intera nekoliko puta u prošloj takmičarskoj godini. Dobijao je i medalje namenjenu osvajaču Skudeta, ali to nije sve.

Dok je iz nesporedne blizine skidao „fore i fazone“ neprikosnovenog Samira Handanovića, Filip Stanković je čuvao mrežu mladog tima Intera. I to na sjajan način, o čemu svedoči podatak da je proglašen za najboljeg golmana Primavere (odnosno lige mladih timova).

Stanković je na 22 meča čuvao mrežu Interovih talenata, čak 10 puta nije kapitulirao. Odbranio je nekoliko penala. Dovoljno da se nađe u emisiji posvećenoj laureatima Primavere.

Voditeljka programa, koji je išao u direktnom prenosu, čak se našalila sa Filip rečima da je najbolji golman za penale.

„Može, može...“ imao je Filip spreman odgovor.

A onda je nastavio u ozbiljnom tonu.

„Trenira se mnogo, između ostalog I penali se vežbaju što se kasnije vidi na utakmicama“.

Stanković je poznato prezime u Italiji, zbog oca Dejana. Međutim, i domaćini programa su konstatovali da Filip ima drugačiju ulogu.

„ Uvek me je savetovao da “pričam” i predstavljam se na terenu i da uvek grupa odnosno tim bud na prvom mestu.Kad smo bili mali, bila je priča da brat i ja “podelimo” uloge, da ja budem vezni igrač, a on golman. Onda smo u jednom trenutku promenili uloge, on je postao napadač, a ja golman“, setio se i mlađeg brata Filip Stanković.

Period afirmacije je pred omladinskim reprezentativcem Srbije. I lepa šansa da već u narednoj sezoni dobije minute u prvom timu Neroazura. Posebno, što Padeli nije više u klubu (golman koji je bio prva alternativa Handanoviću).

„Mnogo, mnogo lep osećaj zbog osvojenog Skudeta. Veoma sam srećan zbog uspeha koji su zaslužili svi: navijači Intera, igrači, čitav klub“.

Prikazan je potom deo učinka na terenu Filipa Stankovića u protekloj sezoni koji ga je doveo do idealnog tima popularne Primavere odnosno trofeja namenjenog najboljem golmanu lige mladih timova Italije. A umesto zaključka, pitanje koju odbranu smatra najboljom ili najvažnijom, 18-godišnji golman nije imao dilemu:

„Penal protiv Milana je moj izbor kao odgovor na to pitanje, mada je svaka odbrana važna I lepana svoj način“.