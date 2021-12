Filipo Falko propušta Bragu: Možda bi nekad trebalo stisnuti zube...

Šef struke Crvene zvezde Dejan Stanković u sutrašnjoj utakmici protiv Brage, neće moći da računa na Filipa Falka, koji se tako pridružio Sekuu Sanogu na listi povređenih igrača pred odlučujući okršaju za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Italijan je doživeo novi peh ove sezone, nakon što je ponovo zaličilo da bi mogao da uhvati željeni ritam.

"Neće putovati, ima neku povredu. Mislim da bi on mogao malo više da povede računa o sebi. Pogotovo u momentima kada nam treba svaki igrač. Možda bi nekad trebalo stisnuti zube. Ali to ide od karaktera do karaktera. Imali smo ovde igrače koji su igrali povređeni, kao Sanogo što je igrao sa pokidanim mišićem, kao što je Katai igrao sa temperaturom 38,2, pa umalo nije pao u nesvest", rekao je Dejan Stanković na konferenciju, pred meč sa Portugalcima.

Šef struke crveno-belih je rekao da je ovo upravo trenutak kada se potvrđuje ono o čemu je pričao, a to je da mu u ovakvim situacijama više trebaju pravi ljudi, a ne samo igrači.

"To su ti karakteri o kojima ja pričam. Nekada nije dovoljno 100 odsto, treba 120. Neko to ima, neko to nema. I nikada neće imati. E tu se pravi razlika, kada treba da se dođe do završnog cilja. Tu dolazimo do onoga što sam ja govorio, da će mi nekad više značiti čovek na terenu, nego igrač. To su oni momenti kada treba stisnuti zube, kada reskirate celog sebe zarad grupe. To je za poštovanje i naklon do neba. Svaka čast. Neko to ima, a neko nema, i nikad neće imati", dodao je Stanković.

Falko je ove sezone zabeležio 19 nastupa za Crvenu zvezdu i postigao dva gola, uz tri asistencije. Ipak, u Ligi Evrope ima samo 56 minuta protiv Brage. Opšti je utisak da u dresu crveno-belih nije ostavio onakav utisak kakav se očekivalo, a doveden je da pravi razliku i na evrosceni.

Utakmica između Brage i Crvene zvezde igra se u četvrtak od 21 čas, a crveno-belima je za prolaz neophodno da ostanu neporaženi ili da Midtjiland bude poražen na gostovanju u Razgradu.