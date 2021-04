Priredila je Istra veliko iznenađenje u polufinalu. Tim sa Aldo Drosine eliminisao je Rijeku i tako sprečio klub iz susedstva da brani trofej u najmasovnijem takmičenju u Hrvatskoj. Dobiće Hrvatska novog šampiona, a uoči drugog polufinala u kojem sesastaju Dinamo i Gorica na Maksimiru (18.00), postavlja se pitanje može li Gorica da dođe do istorijskog uspeha.

Opravdano je ovaj polufinalni duel poneo naziv finale pre finala, ali pobednik ne sme potceniti Istru kao što je to učinika Rijeka. Imaju na Maksimiru razloga za zadovoljstvo jer su sve bliži odbrani šampionskog zvanja posle dva remija Osijeka u prethodna dva kola.

Dinamo i Gorica se nikada nisu susreli u Kupu Hrvatske, ali Modre vežu lepe uspomene na utakmicu sa ovim timom iz 1951. Gdoine. Dinamo je te godine osvojio prvi trofej namenjen pobedniku Kupa Jugoslavije, a na putu do trofeja savladao je Radnik, sadašnju Goricu, sa 9:0.

Dinamo je u seriji od tri pobede protiv Gorice, a prošlog vikenda je slavio u najvećem hrvatskom derbiju. Hajduk se sa Maksimira vratio pokunjen, a taj trijumf je dodatno podigao samopouzdanje Krznarovom sastavu.

“Kup utakmicu protiv Gorice očekujemo u sjajnom raspoloženju nakon jako dobre partije i pobede protiv Hajduka. Osim toga, kup je u svakoj zemlji najsvečanije takmičenje jer učestvuju svi klubovi jedne države, od najmanjih do najvećih. Dakle, izaći ćemo sa najboljim raspoloživim kadrom kako bismo osvojili i taj trofej”, istakao je trener Damir Krznar.

Gorica bi plasmanom u finale stigla do istorijskog rezultata, a izabranici Siniše Oreščanina, kako sami najavljuju, ulaze u polufinalni duel rasterećeni. Nema Gorica šta da izgubi, posle sudara sa Modrima može biti samo u plusu.

“Takvi suparnici, koji dolaze rasterećeni, ujedno su i najteži. Naravno da je trofej Kupa Hrvatske nešto što zasigurno sanjaju, bio bi to najveći uspeh u njihovoj istoriji i napraviće sve da do njega i dođu. Na nama je da im to onemogućimo svojom snagom, kvalitetom i pameću”.

Kristijan Lovrić, najbolji igrač i najbolji strelac Gorice, i dalje se nije oporavio od povrede. Upitan je nastup gromovnika Gorice, koji je razornim udarcima sa distance pokosio brojne rivale u domaćem prvenstvu. Dario Špikić je uspeo odlično da zameni Lovrića protiv Lokomotive, izostanak bombardera nije se osetio, ali je Dinamo znatno kvalitetniji od gradskog rivala. Biće to dobar test za Špikića, koji je Dinamov igrač na pozajmici u Gorici. Dobra partija bila bi mu veliki plus u očima Damira Krznara.

“Svesni smo kvaliteta koje poseduju svi igrača Gorice. Sigurno im je Lovrićev izostanak teško nadoknadiv, ali imaju oni još „dinamita u svojim nogama“. Špikić je, s druge strane naš igrač na pozajmici, potekao je u našem klubu, jedan je od onih na koje treba obratiti posebnu pažnju. Gorica je sve dosad napravila timskim duhom, tako će se ponašati i ubuduće, dakle i u ovoj utakmici”, zaključio je trener Modrih.

Gorica je proteklog vikenda prekinula niz od sedam utakmica na kojima nije uzela tri boda, pa okršaj sa Modrima dolazi u pravom trenutku za trećeplasirani tim hrvatskog šampionata.

"Konačno smo zapevali u svlačionici protiv Lokomotive. Iz te perspektive utakmica s Dinamom dolazi u pravom trenutku. Nadam se da neće biti grča kod mojih igrača. Želim da uživaju u utakmici i ovom trenutku, samo mi je to važno. Kada Dinamo igra, jako se lepo vidi rukopis trenera i pohvalio bih Damira Krznara. Imaju uigrane mehanizme, ali i neke nove stvari zbog kojih su raznovrsniji. Neću iznositi analizu i plan, to zasad treba da ostane u svlačionici”, rekao je trener Gorice u najavi polufinalnog meča.

KUP HRVATSKE - POLUFINALE

Sreda

18.00: (1.40) Dinamo Zagreb (4.30) Gorica (7.50)

