Finansijske karte bundesligaša: Dortmund dao 44.500.000 na provizije agentima, Volfzburg dužan kao Grčka, Šalkeu značajno opao kapital

Ako je možda nekada i bilo dileme, sada je više nema - Nemci su apsolutno najveći kraljevi transparentnog poslovanja i nema im ravnih!

Bundesliga je zvanično objavila finansijske karte poslovanja klubova i sume koje su od opšteg interesa za tamošnju, a vala i širu fudbalsku javnost. Kako je objašnjeno u tekstu, u slučaju jedanaest klubova (Bajern, Dortmund, Lajpcig, Volfzburg, Hofenhajm, Herta, Majnc, Fortuna, Verder, Frajburg i Augzburg) radi se o balansu zaključno s 30. junom 2019. godine, odnosno stanju po završetku sezone 2018/19, dok su kod Menhengladbaha, Leverkuzena, Ajntrahta i Šalkea izveštaji potpisani za period do kraja kalendarske godine. Podaci za Union Berlin, Keln i Paderborn uzeti su iz vremena kada su još bili drugoligaši. Odnosno, prelazili u viši rang.

Ono što svima momentalno upada u oko jeste to da je Dortmund za provizije agentima izdvojio neverovatnih 44.500.000 evra, što je više nego što su pojedini klubovi poput Augzburga (38.245.000), Fortune (32.085.000) i drugih iskeširali za plate svojih igrača! To je za 4.000.000 evra više u poređenju sa sezonom 2017/18. Dortmund je u tom periodu imao nekoliko značajnijih transfera, poput onog Abdua Dijala iz Majnca za 28.000.000 evra, Tomasa Dilejnija iz Verdera za 20.000.000 i Aksela Vitsela iz Tjenđina za istu sumu. Zanimljivo, Dortmund je čak morao da plati proviziju agentu Kristijana Pulišića kada je američkog ofanzivca prodao Čelsiju za 64.000.000 evra...

Dortmund je u ovom segmentu daleko ispred konkurencije, a sledeći klub na ovoj listi je minhenski Bajern koji je agentima dao nešto više od 30.000.000 evra. Sledeći je Šalke koji je u odnosu na godinu pre uvećao novac potrošen za provizije za 30 odsto i trošak je bio blizu 17.000.000 evra.

Istovremeno, Leverkuzen je gotovo prepolovio te izdatke, sa 22.692.000 na 13.594.000 evra, dok je Volfzburg spustio tu granicu za više od pola – sa 21.603.000 na 10.608.000 evropskih novčanica! Kada se podvuče crta klubovi Bundeslige su ukupno 204.550.000 za provizije posrednicima u transferima! To je ipak za 687.000 evra manje nego godinu dana ranije.

Ako gledamo ukupni kapital kluba – vrednost klupskog kapitala kada se odbiju svi dugovi –, Bajern je svakako najveći dobitnik. U odnosu na kraj sezone 2017/18, Bajernov ukupni kapital je po završetku takmičarske 2018/19 skočio sa 456.000.000 na 497.000.000 evra! Herta je napravila ogroman skok, što je i logično s obzirom da je stigao novi vlasnik koji je izdvojio 71.000.000 evra za ovu transakciju. Berlinski klub je po završetku sezone 2017/18 bio u kapitalnom minusu od 63.000.000 evra, a posle investicija od gotovo 125.000.000 evra Herta sada ima kapitalnu vrednost od blizu 8.200.000. Na dijametralno suprotnoj strani skale je Šalke koji je upao u minus od bezmalo 18.500.000 evra u ovom segmentu.

Bajern Minhen je u momentu preseka imao potraživanja u vrednosti od 128.000.000 evra, što su zapravo troškovi kluba i novac izdvojen za transfere. Lajpcig je zbog velikih ulaganja imao aktivna potraživanja od 135.600.000 evar, Menhengladbah od 118.400.000, Dortmund 115.330.000 evra dok je, primera radi, Ajntraht zbog izgradnje novog trening centra i klupskih prostorija imao potraživanja u vrednosti od gotovo 96.000.000 evra. U najvećem problemu su opet Šalke i Volfzburg! Naime, Šalke je u tom momentu imao dugovanja od 197.936.000 evra, dok je Volfzburg, narodski rečeno, dužan kao Grčka – sa aktivnim potraživanjima od gotovo 208.000.000 evropskih novčanica!

U pogledu novca izdvojenog za plate Bajern je tu svetlosnim godinama ispred svih i na kraju sezone 2018/19 račun za ceo prvi tim iznosio je 356.000.000 evra. Drugi je Dortmund sa 205.000.000 evra, dok devetocifrenu sumu u ovom segmentu imaju još Lajpcig (125.224.000), Bajer (136.578.000), Volfzburg (131.366.000) i Šalke (123.800.000 evra).

Najveći klupski profit, kada se odbiju svi porez, iliti neto profit ostvario je opet Bajern sa 53.129.000 evra. Zanimljivo je da je Ajntraht Frankfurt drugi sa blizu 37.000.000 evra, ali treba znati da je razlog tome odlazak do polufinala Lige Evrope i visok plasman u Bundesligi, plus prodaje Luke Jovića i Sebastijana Alea. Zanimljivo, posle godine kada je Šalke bio lider u ovom segmentu sa 42.000.000 evra profita, 2019. je završio u debelom minusu. Tačnije, minusu od 25.000.000 evra! To je opet ništa u poređenju s Volfzburgom čiji je minus neverovatnih 45.000.000 evra. Generalni direktor Vukova Tim Šumaher je ovaj minus ocenio kao “proizvod dvogodišnjeg neuspeha celog kluba“.

Dobra stvar za Bundesligu je da je 14 od 18 klubova ostvarilo profit do kraja juna, odnosno 2019. godine. Videćemo kakvo će finansijsko stanje biti na kraju ove godine...

Evo i svih podataka na jednom mestu, izraženih u milionima evra, a grafički prikaz možete videti OVDE:

KLUB KAPITAL DUGOVANJA PLATE PROFIT PROVIZIJE

Bajern* 497.373 128.065 356.091 53.129 30.250

Dortmund* 354.919 115.328 205.104 17.391 44.538

Lajpcig* 126.106 135.600 125.224 5.395 13.649

Menhengladbah** 103.324 118.387 98.610 12.314 13.318

Leverkuzen** 200.476 78.835 136.578 0.704 13.594

Volfzburg* 30.973 207.985 131.366 -44.796 10.608

Hofenhajm* 222.743 30.446 77.076 22.994 7.151

Frajburg* 83.177 8.902 45.176 6.986 7.191

Ajntraht** 67.868 95.682 92.987 36.866 15.486

Herta* 8.183 91.619 62.403 -26.020 5.311

Šalke** -18.465 197.936 123.799 -24.872 16.644

Union*** -8.997 44.361 25.761 0.336 1.002

Majnc* 49.501 32.483 48.940 16.184 9.339

Keln*** 38.516 33.469 47.794 1.050 5.909

Augzburg* 57.646 45.481 38.245 9.690 2.296

Fortuna* 7.030 15.446 32.085 2.133 2.280

Verder* 10.552 46.503 71.932 3.594 5.136

Paderborn*** 2.121 10.962 13.602 -2.656 0.847

Legenda:

* - zaključno sa 30. junom 2019. godine;

** - zaključno sa 30. decembrom 2019. godine;

*** - u Cvajti.

