Omiljen klub za igrače. Plate redovne, pritisak – skoro pa nikakav. Đorđo Armani voli da su mu igrači lepo obučeni, da se pristojno ponašaju, a to što nisu igrali ni Fajnal for otkako je on 2008. kupio klub najmanje je bitno. U stvari, za sve to vreme samo tri titule prvaka Italije, dva Kupa. Nije loše, ali ne kad se zna da je čuveni stilista za ovih 12 godina u klub upumpao astronomskih 30.300.000 evra direktno iz svog džepa, a pride još 103.204.000 preko kompanije!

To pokazuje finansijski izveštaj za 2019. godinu, objavljen na specijalizovanom portalu calcioefinanza.it. Uz napomenu da se kompanija Armani – jer odatle ide novac koji bi inače završio u Đorđovom džepu – nije mnogo potresla zbog ovog ulaganja.

Pomenutu kalendarsku godinu Olimpija je završila sa minusom od svega 64.000 evra što je čak veliki napredak u odnosu na 2018. kad je gubitak u kasi bio 3.142.310. Naravno, minus je toliki zato što je kompanija Armani kao glavni sponzor u klub upumpala 11.224.000 evra!

A opet, to je čak i manje no što je potrošila u 2018. kad je finansirala Olimpiju sa 14.055.000 evra. Za oko 20 odsto više. Istina, ta 2018. je bila i rekordna kada su u pitanju Armanijeva ulaganja.

Što se tiče prihoda, potpuno nezamislivo za klubove sa balkanskog regiona, čak 29.769.576 evra! Između ostalog, milanski klub je u 2019. od prodaje TV prava zaradio 1.937.000 evra.

S druge strane, plate nikad veće. U 2019. godini samo ekipa i stručni štab koštali su Olimpiju 15.647. 929 evra. Čak 31,4 odsto više nego u odnosu na 2018. kad je za plate igrača i stručnog štaba izdvajala 11.910.498 evra.

Razumljivo s obzirom na to da je na dan 31. decembar 2019. na platnom spisku Olimpija imala 17 igrača i osam trenera. Uglavnom fino plaćenih. Godinu ranije imali su 14 igrača.

Na kraju, ističe se da akcionar – jedan jedini – više ne mora da ulaže svoj kapital što pravno gledano i jeste tačno, jer Đorđo ulaže preko svoje kompanije, a ne sipa novac sa sopstvenog računa. To je radio od 2008. do 2012. i za tih pet sezona je potrošio 30.300.000 evra. U prvoj sezoni okruglo 8.000.000, u drugoj 11.300.000, kasnije značajno manje, ali su istovremeno rasli sponzorski ugovori kompanije Armani.

A kako je Đorđo je jedini vlasnik kompanije Armani jasno je da on ipak i dalje ulaže svoj novac. Za ovih 12 godina sa računa njegove firme u kasu Olimpije slilo se pomenutih 103.204.000 evra pa stižemo do ukupne sume od 133.504.000 evra koliko je Đorđo Armani investirao u milanski tim. Odnosno, 46,2 odsto od ukupnih klupskih prihoda u tih 12 godina. S tim da se ta suma smanjuje, pa je u 2019. garantovana suma – deo ipak ide i u premijama – činila nikad manjih 37,7 odsto budžeta.

Bez obzira, mogli bi tom Đorđu bar Fajnal for nekad da daju...