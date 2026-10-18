Flamengo gost Baije, a mislima na revanšu sa Estudijentesom

Meč u 31. kolu dolazi u nezgodan čas za ekipu Leonarda Žardima, koja se vratila sa teškog gostovanja Estudijantesu u polufinalu Kopa Libertadores (0:0). Utakmica sa Baijom je u sendviču između dva duela sa Argentincima, pa nema sumnje da će Flamengo morati da misli i na revanš koji se igra 23. oktobra na Marakani u Riju od 02.30.

23.30: (3,40) Baija (3,50) Flamengo (2,10)

Palmeiras je jednom nogom već u finalu kontinentalnog takmičenja posle pobede nad Fluminenseom u gostima (2:1), ali posao treba završiti kod kuće, u meču koji se igra 22. oktobra od 02.30. U svakom slučaju, ni Palmeiras ni Flamengo ne smeju da preterano misle o eventualnom finalu, ako žele da osvajaju ključne bodove u borbi za nacionalnu titulu.

Trener Flamenga Leonardo Žardim je pod pritiskom da posle 0:0 u Argentini, usmeri ekipu na pobednički kolosek protiv Baije. Neće mu biti lako, jer će meč propustiti nekoliko važnih igrača. U pitanju su vezista Saul, koji se žali na problem sa levom nogom, dok je Danilo zadobio frakturu vilice, podvrgnut je operaciji i biće van tima. Takođe, neće igrati ni Araskaeta, koji se još oporavlja od preloma ručnog zgloba. Van stroja od ranije su Ajrton Lukas i Everton Arauho, ali se zato vraća vezista Žoržinjo.

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Otuda, očekuje se da Flamengo nastupi u sastavu: Rosi - Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Sandro - Pulgar, Žoržinjo, Paketa - Karaskal, Pedro, Lino.

Žardim je posle meča u Buenos Ajresu bio veoma nezadovoljan suđenjem, rekao je da im "sudije nisu dozvolile da igraju", a istakao je i značaj Araskaete i Žoržinja za igru tima. Na prvog ove večeri neće moći da računa, ali tu će zato biti Žoržinjo.

"Verujem da je naša snaga u kolektivu. Žoržinjo je važan igrač za nas, ali i Araskaeta. Nema potrebe da objašnjavam njihovu važnost za tim. Kada sam pripremao meč, imao sam na umu 11 igrača koji su igrali protiv Estudijantesa na istom stadionu pre pet meseci. Everton Arauho i Žoržinjo su igrali u veznom redu, Vitao i Danilo su bili štoperi, a Paketa nije igrao. Pričamo o pet ili šest različitih igrača i rezultat je bio isti. To znači da imamo kvalitetnu ekipu, sa igračima koji su sposobni da reše razne situacije i iskoriste prilike koje im se ukažu. Ne možemo da lamentiramo zbog nekih koji nisu tu, moramo uvek da izvučemo maksimum od igrača koji su na raspolaganju i pomognemo im da se bore za dres Flamenga", jasan je Žardim.

Što se tiče Baije, ona je na šestom mestu sa 49 bodova. Igra samo u prvenstvu, tako da su njeni igrači sveži i spremni za meč. U poslednjih sedam kola imaju pet pobeda i dva poraza. Pre sedam dana pobedili su Mirasol sa 1:0.

BRAZIL 1 – 31. KOLO

Subota

Mirasol – Internasional 2:0 (0:0)

/Eduardo 48, Luis 87/

Botafogo - Šapokoense 1:0 (1:0)

/Soareš 7/

Atletiko Mineiro - Koritiba 1:0 (0:0)

/Igor Gomeš 78/

Nedelja

Paranense - Palmeiras 0:2 (0:2)

/Maurisio 6, Pikerez 10/

Sao Paulo - Vasko da Gama 1:0 (1:0)

/Artur 68/

21.00: (2,35) Fluminense (3,40) Santos (3,00)

21.00: (3,05) Gremio (3,45) Kruzeiro (2,30)

23.30: (3,40) Baija (3,50) Flamengo (2,10)

Ponedeljak

00.30: (3,35) Remo (3,45) Bragantino (2,15)

Utorak

01.00: (1,65) Korintijans (3,70) Vitorija (5,60)

***kvote su podložne promenama