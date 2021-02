Postao je Sport Resife redovna mušterija aktuelnog šampiona Brazila. Slavio je Flamengo i peti put zaredom protiv ove ekipe i tako nastavio borbu za odbranu trona (3:0). Samo tri minuta je pulenima Rožerija Senija bilo potrebno da probiju led, odmah je bilo jasno da se Lavovi neće dobro provesti. Ponovo su Rubo-Negri drugi na tabeli, na pet kola do kraja imaju četiri boda manje od vodećeg Internasionala. Resife je ostao tik iznad crte, sa istim bodovnim saldom kao Fortaleza, koja je odmah ispod.

Najpopularniji brazilski klub je utakmicu otvorio na sjajan način. Odlična lopta ka De Araskaeti, koji beži odbrani Resifea i pravovremeno proigrava Gabigola, a ovaj rutinski trese praznu mrežu rivala i dolazi do 10. pogotka u sezoni. Već u 11. minutu je trebalo da stoji 0:2 na semaforu. Katastrofalna greška golmana, koji je poslao loptu pravo u noge Brunu Enrikeu, ovaj potom pronalazi Gabrijela Barbosu, ali bivši igrač Santosa i Intera ne uspeva da pogodi mrežu rivala ovoga puta. Tukao je sa ivice kaznenog prostora praktično na prazan gol, ali je uspeo da ga prebaci.

Nova greška domaćih igrača već u 19. minutu, očajan povratni pas koji je presekao Gabrijel i sjurio se ka golu Resifea. Njegov pas ka Brunu presekla je odbrana, lopta se odbila do De Araskate, koji takođe šutira, ali biva izblokiran. Do odbitka ipak dolazi Bruno Enrike, koji iz teške pozicije šalje pravi projektil u mrežu Lavova i duplira prednost sastava iz Rija. Ređale su se prilike pred golom domaćina, ali do kraja prvog dela igre nije bilo promene rezultata.

Već u prvom minutu nastavka je Tijago Neves mogao da vrati Sport Resife u igru, ali je iz dobre pozicije tukao preko gola rivala, da bi u 55. minutu potonule sve lađe domaće ekipe. Sudija je Ronaldu Enrikeu pokazao crveni karton, zbog udaranja Gabigola u lice. Usledila je VAR provera, posle koje je ipak utvrđeno da prekršaj nije za isključenje, pa se fudbaler domaće ekipe izvukao sa samo žutim kartonom.

Nije se mnogo promenilo u nastavku, uglavnom se igralo pred golom domaćina, tek u drugoj polovini drugog poluvremena par prilika za Lavove, ali Dijego Alves nije morao da vadi loptu iz mreže. Sve je postalo jasno na stadionu Ilja de Retiro u Resifeu, ali su gosti nisu posustajala, pa su preko Pedra u nadoknadi uspeli da dođu i do trećeg pogotka.





BRAZILEIRAO - 33. KOLO

Nedelja

Atletiko Gojanense - Sao Paulo 2:1 (1:1)

Seara - Atletiko Paranaense 0:2 (0:0)

Koritiba - Gremio 1:1 (0:1)

Vasko - Baija 0:0

Atletiko Mineiro - Fortaleza 2:0 (0:0)

Internasional - Bragantino 2:1 (1:1)

Ponedeljak

Fluminense - Gojas 3:0 (3:0)

Utorak

00.00: (6.25) Sport Resife (4.00) Flamengo (1.55)

20.00: (1.67) Palmeiras (3.70) Botafogo (5.40)

***kvote su podložne promenama