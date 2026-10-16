Flamengo preživeo vreli argentinski kotao: Paketi oprošten crveni, Marakana odlučuje finalistu

Nije Estudijantes uspeo da naplati sve ono što je na terenu uradio, ali je barem pokazao da Flamengo, uprkos ogromnoj finansijskoj i igračkoj moći, nije nedodirljiv. Ekipa Aleksandera Medine nametnula je ritam, zatvorila prilaze svom golu i naterala, uz Palmeiras, jednog od dva najveća favorita za osvajanje kontinentalne krune, da veći deo večeri razmišlja o tome kako da preživi gostovanje u La Plati, umesto kako da već u prvih 90 minuta napravi korak ka finalu.

Domaćin je od prvog minuta nastojao da nametne svoju igru, da agresivnošću i energijom nadoknadi razliku u individualnom kvalitetu i da pred svojim navijačima stekne prednost koju bi sledeće sedmice branio u Rio de Žaneiru. Međutim, koliko god Estudijantes bio uspešan u neutralisanju brazilskog napadačkog arsenala, toliko mu je nedostajalo konkretnosti u završnoj trećini terena.

Flamengo nije blistao, daleko od toga. Brazilski velikan nije uspevao da pronađe pravi ritam, niti da uspostavi dominaciju kakva se od njega očekivala, ali je uspeo da sačuva mrežu. A kada se igraju dve utakmice za plasman u finale Kopa Libertadores, ponekad je upravo to dovoljno da se kući vratite zadovoljniji od protivnika.

Estudijantes je, pritom, morao da se snađe bez Markosa Roha, nekadašnjeg reprezentativca Argentine i defanzivca Mančester junajteda, kom KONMEBOL nije dao dozvolu za nastup. Iako je izostanak tako iskusnog fudbalera predstavljao hendikep, domaćin nije dozvolio da se to naročito oseti u defanzivnom segmentu igre.

Ipak, pored rezultata, argentinska javnost će još dugo pretresati detalj iz 63. minuta, kada je Lukas Paketa za dlaku izbegao isključenje. Brazilski reprezentativac pokušao je da zagradi loptu na protivničkoj polovini, ali je tom prilikom levom podlakticom udario Ezekijela Piovija, koji se odmah našao na travi. Usledila je prava opsada paragvajskog arbitra Huana Gabrijela Benitesa.

Fudbaleri Estudijantesa tražili su direktan crveni karton, uvereni da je vezista Flamenga napravio prekršaj koji zaslužuje najstrožu disciplinsku kaznu. Sudija, međutim, nije delio njihovo mišljenje. Iz džepa je izvukao samo žuti karton, što je izazvalo erupciju nezadovoljstva na domaćoj klupi. Posebno je temperamentan bio trener Aleksander Medina, koji je insistirao da Benites pogleda snimak sporne situacije na VAR monitoru.

Od toga nije bilo ništa. Paketa je ostao na terenu, Flamengo je nastavio sa jedanaestoricom, a Estudijantesu je preostalo da pokušava da pronađe pobedonosni pogodak protiv brojčano kompletnog rivala. Nije ga pronašao.

©Reuters (Navijači Estudijantesa)

Tako će jedini preostali argentinski predstavnik u polufinalu ovogodišnjeg izdanja Kopa Libertadores morati da potraži kartu za finale na jednom od najtežih mogućih gostovanja u Južnoj Americi. Estudijantes sanja petu titulu kontinentalnog prvaka, prvu od 2009. godine, ali će za ostvarenje tog sna morati da napravi podvig na Marakani.

Doduše, slavni stadion u Rio de Žaneiru kroz istoriju je bio pozornica i velikih argentinskih trijumfa. Još 1964. godine Independijente je tamo pobedio Peleov Santos, a potom su značajne pobede ostvarivali Argentinos juniors, Boka Juniors i River Plejt. Nešto bližoj prošlosti pripadaju uspeh Independijentea u finalu Kopa Sudamerikane 2017. godine, kada je odbranio prednost protiv Flamenga, kao i eliminacija istog brazilskog velikana od Rasinga u Kopa Libertadoresu 2020.

Ali, Marakana ima i drugu stranu medalje. Boka je tamo doživljavala bolne eliminacije 2008. i 2023, Velez je ostao bez finala 2022, a Argentinos Juniors takođe je osetio gorčinu neuspeha 2023. godine. Za argentinske klubove ovo zdanje umelo je da bude i mesto najveće slave i poprište najtežih razočaranja.

Pre nego što se zaputi u Brazil, Estudijantes će morati da se posveti domaćem prvenstvu. Već u nedelju, 18. oktobra, očekuje ga duel protiv San Lorenca u argentinskoj Klausuri, direktni okršaj u borbi za pozicije koje vode u plej-of. A onda će sve misli biti usmerene ka Rio de Žaneiru.

Revanš je zakazan za četvrtak, 22. oktobar, od 21.30 po argentinskom vremenu, odnosno u 02.30 u noći između četvrtka i petka po vremenu u Srbiji. Pobednik dvomeča izboriće plasman u veliko finale, koje će biti odigrano na stadionu Sentenario u Montevideu.

Estudijantes je pred svojim navijačima pokazao da Flamengo može da bude ranjiv, ali je propustio priliku da ga kazni. Sada će morati da uradi isto, samo pred desetinama hiljada Brazilaca koji će sa tribina Marakane pokušavati da učine upravo ono što su Argentinci činili u La Plati, da svojim ljubimcima daju krila, a protivniku uteraju strah u kosti.

KOPA LIBERTADORES – POLUFINALE (PRVI MEČEVI)

Četvrtak

Fluminense - Palmeiras 1:2 (0:1)

/Vesli 90+3 - Lopez 45, Freitas 85/

Petak

Estudijantes - Flamengo 0:0