Flik: Bolji su, ali Liga šampiona se ne osvaja u oktobru

Zašto je Barsa pala u finišu?

“Oni imaju ogroman kvalitet, pogotovo u tranziciji... Pokušali smo da se odbranimo. Međutim, u poslednjih 15 minuta nismo bili sveži. Moramo da vidimo šta se desilo nakon Sevilje, jer nismo odradili najbolju pripremu. Moramo to da analiziramo i da u budućnosti radimo bolje neke stvari”.

Utisak je da se Barsa pomalo čuvala i za El Klasiko u nedelju.

“Rodri je odmarao zbog utakmice protiv Real Madrida. Videćemo šta će biti sa Olmom. Dobio je udarac i oseća bol. Veoma je razočaran. Još ne znamo stepen povrede. Moraćemo da napravimo izmene. Garsija i Kunde su povređeni, ali naši bekovi su odigrali dobru utakmicu večeras. Moramo da gledamo pozitivne stvari, jer ih ima. Ćavi Espart je odigrao fantastičnu utakmicu. Nivo na kojem igra je neverovatan. Trenirao je sa nama prošle sezone i tada se video kvalitet. Odradio je predsezonu i pokazao spektakularan nivo. Ima kvalitet, što je i dokazao protiv PSŽ-a. Postigao je pogodak. Radi sjajan posao”.

Barselona je 18. utakmicu zaredom u Ligi šampiona primila gol, što je negativan rekord španskog fudbala. Da li je odbrana problem Barselone?

“Mislim da je PSŽ i protiv Sitija postigao mnogo golova. Na kraju, u poslednjih 10 minuta, ekipa je pala i primili smo četvrti gol. Ali video sam veoma dobre stvari. Imamo potencijal. Nisam negativan. Ovo je bilo dobro iskustvo. Moramo da budemo bolji. Imali smo šanse koje smo realizovali ili morali da realizujemo. Moramo da igramo smirenije i da pazimo na rastojanje između igrača. To moramo da popravimo”.