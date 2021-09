Kada su izvučene grupe za Ligu Konferencije i Flora se našla u društvu Partizana, Genta i Anortozisa, svi su u startu otpisali Estonce, prognozirali da nisu konkurentni za prolaz u prolećni deo takmičenja. Ipak, valjalo bi biti oprezan...

Flora igra odlično u poslednje vreme u domaćem prvenstvu, napad joj je postao opasna napast za sve rivale. Na 19 odigranih utakmica tim iz Talina je postigao 51 gol ili 2,68 prosečno na 90 minuta.

Moć napadačke linije Flora je demonstrirala i danas na gostovanju kod Parnua. Domaćin je u 9. minutu postigao autogol, otvorio svoju kapiju, ali taj rezultat je bio na semaforu sve do 68. minuta. A, onda je krenuo gostujući uragan. Nakon samo 12 minuta, do 80. Flora je došla do vođstva od 5:0! Meč je na kraju završen trijumfom gostiju od 6:0.

Dva gola postigao je Sergej Zenjov, a dva golobradi Danil Kuraksin, dok je jednom mrežu zatresao Rauno Aliku. Iako je bio starter, najbolji strelac tima Sapinen se nije upisao u strelce i zamenjen je u 60. minutu utakmice.

Flora ima dve utakmice manje od lidera Levadije, a ako uspe da dobije obe, prići će lideru na tri boda zaostatka.