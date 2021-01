Roma je nikad skromnije ušla u sezonu, tim je sklopljen bez ikakve pompe, a u klub vraćeni pojedini igrači za koje nije bilo mesta prethodnih sezona. Ništa nije slutilo da bi Roma na polovini sezone mogla da bude tim koji konkuriše za sam vrh tabele. Ne samo za Ligu šampiona, koju bi u Večnom gradu potpisali još u septembru prošle godine, već i za nešto više, ma koliko to još uvek delovalo potpuno nerealno. Roma nije samo prijatno iznenađenje Serije A, Vučica u ovom trenutku igra najzrelije od početka sezone i sa laganom pobedom nad Krotoneom (3:1) prišla je na samo bod zaostatka od drugoplasiranog Intera, kojeg će ugostiti u nedelju na Olimpiku (12.30).

Paulo Fonseka se može smatrati pravim mađioničarem, s obzirom na to šta je uspeo da napravi od ovog skromnog tima. Oživeo je karijeru Henriku Mhitarijanu, koji je u ovom trenutku jedan od najboljih igrača Serije A, Krisa Smolinga je napravio apsolutnim liderom svoje odbrane, a Rika Karsdorpa i Bruna Peresa bukvalno digao iz mrtvih. Sa druge strane, igrači kao što su Džeko, Pelegrini, Pedro, Veretu, Kristante i Smoling, dodatno su učvrstili svoje pozicije kao apsolutni lideri ovog tima. Mhitarijan je danas postao jedan od trojice igrača u najjačim evropskim ligama koji je uspeo da postigne sedam golova i zabeleži sedam asistencija u ovoj sezoni. Pored njega to su učinili još asovi Mančester Junajteda i Totenhema Bruno Fernandez i Hari Kejn.

Portugalski strateg danas je u Krotoneu odmorio Džeka, Veretua i Pelegrinija i sačuvao ih za Inter, dok se od povrede još uvek oporavlja Pedro. Ipak, i ovako "skrpljen" sastav je lagano došao do bodova na stadionu Ecio Šida. Na krilima raspoloženog Bohe Majorala već na poluvremenu je stigla do ogromnih 3:0, a onda spustila gas i sačuvala snagu za ono što je očekuje za vikend. Majoral je postigao dva gola, od čega drugi posle topovskog udarca, a nad njim je skrivljen jedanaesterac, koji je u 35. minutu u pogodak pretvorio Mhitarijan. U drugom poluvremenu domaćin je stigao do počasnog pogotka zahvaljujući srpskom defanzivcu Vladimiru Golemiću, koji je odlično reagovao kod prekida u 71. minutu.

Dušan Vlahović je nastavio seriju golova, ali je Fiorentina nadigrana u Rimu protiv Lacija, gde se prekasno probudila pa nije uspela da se domogne makar jednog boda (1:2).

Lacio je sebi dozvolio da meč uđe u dramu, iako je sve do 88. minuta, kada je Vlahović pogodio sa bele tačke imao apsolutnu kontrolu utakmice. Domaćin je poveo ranim golom Felipea Kaiseda u šestom minutu, dok je drugi pogodak na meču bio delo najboljeg italijanskog napadača Ćira Imobilea u 75. minutu.

Rimljani su mogli i ranije da dupliraju prednost, Imobileu je sredinom prvog poluvremena poništen pogodak zbog ofsajda, ali su Nebeskoplavi u samoj završnici potpuno pali na fizičkom planu, što su izabranici Ćezarea Prandelija umalo iskoristili. Ipak, bodovi su zasluženo ostali u Rimu, pa se Lacio dodatno približio samom vrhu tabele. Čitav meč na terenu u oba tima proveli su Milinković Savić i Vlahović, dok je Nikola Milenković ostao na klupi za rezervne igrače.

Atalanta je bez ikakvih problema izašla na kraj sa Parmom na svom terenu (3:0) i tako nastavila da se približava četvrtom mestu, koje polako, ali sigurno izmiče Sasuolu. Ekipa Đan Pjera Gasperinija povela je golom Luisa Murijela od 15. minuta, a prednost je na početku drugog dela igre duplirao Duvan Zapata na asistenciju Robina Gosensa. Sjajni nemački fudbaler je potom krunisao još jednu svoju odličnu partiju i pogotkom u 61. minutu nastavio seriju pogodaka u poslednjih nekoliko kola.

Boginja provincije je odavno podigla formu, pa čak i bez odsutnog Papua Gomeza izgleda ubitačno na terenu. Ipak, da bi se dodatno približio pozicijama koje vode u Ligu šampiona Gasperinijev tim mora da izbegne kikseve poput onog u Bolonji od pre dva kola. Za vikend je očekuje meč protiv nepredvidivog Beneventa, u kojem propuste mora da svede na minimum.

SERIJA A – 16. KOLO

Sreda

Kaljari - Benevento 1:2 (1;2)

/Žoao Pedro 20 - Sau 41, Tuja 44/

Atalanta - Parma 3:0 (1:0)

/Murijel 15, Zapata 49, Gosens 61/

Bolonja - Udineze 2:0 (2:0)

/Tomijasu 19. Svanberg 40/

Krotone - Roma 1:3 (0:3)

/Golemić 71 - Majoral 8, 29, Mhitarijan 35/

Lacio - Fjorentina 2:1 (1:0)

/Kaisedo 6, Imobile 75 - Vlahović 88pen/

Sampdorija - Inter 2:1 (2:0)

/Kandreva 23pen, Keita 38 - De Fraj 65/

Sasuolo - Đenova 2:1 (0:0)

/Boga 52, Raspadori 83 - Šomurodov 64/

Torino - Verona 1:1 (0:0)

/Bramer 84 - Dimarko 67/

18.00: (1,37) Napoli (5,10) Specija (7,75)

20.45: (2,70) Milan (3,30) Juventus (2,60)

