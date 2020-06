FOTO: Ovaj čovek zarađuje 20.000.000 evra godišnje! I baš mu je lepo…

Jedan od poslednjih poteza Arsena Vengera u Arsenalu je bio da potpiše dugoročni ugovor sa Mesutom Ozilom u strahu da će Nemac otići bez obeštećenja kada mu istekne ugovor.

Tvrdoglavo je Ozil mesecima odbijao da produži vernost Arsenalu dok mu Venger na kraju nije ponudio ono što je tražio. Šest meseci pre isteka starog, Ozil 31. januara 2018. je potpisao novi ugovor koji će ga za Arsenal vezati do juna 2021. Uz neverovatnu platu od 350.000 funti nedeljno sa kojom je u tom trenutku postao najplaćeniji igrač Premijer lige. Na godišnjem nivou to iznosi oko 20.000.000 evra, a koliki je novac u pitanju govori to što danas tek nekoliko igrača na svetu (Mesi, Ronaldo, Nejmar, De Hea, De Brujne, Pogba i Sterling u Evropi plus neki igrači u Kini) ima platu veću od 20.000.000 evra po sezoni.

Bio je to potez kojim je Venger pucao u kolena svom klubu. Od trenutka kada je potpisao novi ugovor, Ozil je postao neprepoznatljiv. Pad u formi je bio strahovit, a Nemac je pažnju više privlačio aferama iz privatnog života poput opčinjenosti video igrama, druženjima sa Redžepom Erdoganom, odlaskom iz reprezentacije Nemačke zbog navodnog rasizma… Na terenu nije bio ni sneka nekadašnjeg igrača i za dve i po godine je postigao samo devet golova na 72 utakmice u svim takmičenjima.

Arsenal već mesecima pokušava da ga se reši zbog ogormnog opterećenja koje predstavlja njegova plata za klupski budžet. Ali Ozilu se nigde ne ide. Opušteno uživa kao što je to i danas bio slučaj na meču sa Sautemptonom koji je ispratio sa kišobranom na tribini.