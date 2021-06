To vam je Francuska. Najbolji tim skoro pa uvek. I skoro pa uvek – problemi u svlačionici. Ili ako ne u svlačionici onda u loži u kojoj utakmice reprezentacije, između ostalih, prate porodice fudbalera. A one su jasan signal da ni u svlačionici nije sve bajno. U stvari, daleko od toga. Lokalni mediji danas naširoko pišu o problemima među igračima Trikolora.

Svakako najzanimljiviji detalj je u vezi sa zbivanjima u loži posle ispadanja u Švajcarskoj, mada se čini da je to bila samo kulminacija nagomilane negativne energije. Detalje donosi dobro obavešteni Radio Monte Karlo, potvrtđuju i ostali mediji.

Šta se zapravo desilo?

Prvo su se sporečkali majka Adrijena Rabioa – inače i njegova menadžerka – te rođaci Pola Pogbe. Nije baš najjasnije ko je prvi počeo. Da li se mama Rabio iznervirala zato što su Pogbini rođaci glasno negodovali na svaku grešku njenog sina. Ili su se oni iznervirali zbog toga što se Veronika Rabio zapitala kako je Pogba mogao sebi da dozvoli da izgubi loptu pred gol Švajcarske za 3:3 u sudijskoj nadoknadi. Prema ovoj prvoj verziji čak je i obezbeđenje moralo da smiruje Pogbine rođake, dok su „targetirali“ Rabioove greške.

Da te svađe nisu slučajne, već samo ogledalo trvenja u svlačionici, videlo se i na terenu. Na tu Pogbinu grešku, Rabio je širio ruke, Polu se to nije dopalo, pa su i oni razmenili nekoliko žustrih reči. Selektor Didije Dešan je morao da smiruje zavađene saigrače.

“Morali smo malo da ga smirimo (Pogbu, prim.aut). On je rođeni lider i naravno da nije zadovoljan kada izgubimo prednost od 3:1. Imali smo produžetke da igramo“, govorio je kasnije selektor.

Asa Mančester junajteda je još na samom terenu zbog lošeg pozicioniranja kritikovao i Benžamen Pavar, tako piše Ekip, ali Pogba nije bio jedini na stubu srama. Ni kad su porodice u pitanju. Veronika Rabio je čak otišla toliko daleko da je ocu Kilijana Mbapea u lice rekla da bi morao da obuzda sina koji je postao previše arogantan. Napala je i pojedine novinare zbog toga što nisu kritični prema Mbapeu. Otac Vilfrid je naravno branio Kilijana, ali rasprava je dugo trajala. Ostale porodice u šoku. Veronika je napravila pravu scenu.

Međutim, nije baš da Mbape ne snosi svoj deo odgovornosti. Još posle prijateljskog meča sa Bugarskom Olivije Žiru je na pitanje novinara zašto je većim delom meča teško dolazio do šansi rekao da bolje nije ni mogao, jer mu saigrači nisu dodavali loptu. Javnost je shvatila da direktno cilja Mbapea, iako su iz Žiruovog okruženja to negirali. Kilijan se svejedno naljutio i sutradan je hteo da se javno opravda na konferenciji za novinare. Dešan je opet intervenisao i sprečio ga, objasnivši mu da bi to samo bilo kontraproduktivno. Ekip danas piše da je Mbape tim neskrivenim besom već tada razljutio iskusniji deo ekipe, igrače kakvi su Stiv Mandanda, Musa Sisoko i Ugo Loris. Navodno, smučilo im se više da ga gledaju kako drami i duri se.

Nije pomoglo ni to što Fudbalski savez Francuske igračima, zbog opasnosti od zaražavanja koronom, nije dozvolio da mogu da viđaju porodice, kakav je recimo bio slučaj sa Španijom ili Belgijom. Onda su i igrači krenuli da zakeraju. Pol Pogba je predvodio mini protest zbog smeštaja u Budimpešti. Prozori u sobama nisu se otvarali i to ih je ljutilo. A spavali su u hotelu Meriot. Nije baš sirotinjski smeštaj.

Doduše, te stalne selidbe jesu predstavljale problem. Francuzi su igrali u Minhenu, Budimpešti, pa Bukureštu. Nisu, kao recimo u Istru tokom Mundijala 2018. godine, imali veliki dnevni salon u kome su mogli da se druže.

“Malo su i generacijske razlike. Nemaju svi ista interesovanja, a 24 sata smo zajedno. Neki će da budu prijatelji, neki neće, ali na terenu će da igraju u istim dresovima i znam da će dati sve jedan za drugog“, govorio je Dešan odbijajući da prihvati da se nešto kotrlja iza brda.

Povratak kući (©AFP)

Falio je i Usman Dembele kada je zbog povrede napustio tim. Možda zvuči čudno, ali francuski mediji pišu da je on jednako dobar s Pogbom, koliko s Rabioom, da zna da nasmeje i Mbapea i Benzemu i Antoana Grizmana. Jednostavno, svi ga vole i on je taj koji uglavnom diže atmosferu. Uz Pogbu naravno, mada ovaj očigledno ne funkcioniše baš sa svima.

Karim Benzema – čiji je povratak u reprezentaciju najviše brinuo javnost baš zbog toga što su se bojali da bi mogao da naruši atmosferu – jedan je od retkih, uz Rafaela Varana, koji je sve vreme pokušavao da spusti tenziju, čak i u duelu sa Švajcarskom, on je bio taj koji je govorio: “Polako, ljudi, smirite se“. Nije vredelo.

Posle meča svađa u svlačionici. Tolika da su se, kako završava dalje Ekip, Loris i Pavar presvlačili ispred autobusa, Varan i Benzema su sedeli u tišini...

Nije trebalo ovako da se završi. Ali ego je opasna stvar.