Radio je u Štutgartu, ali proslavio u Franfurtu i to kada je Nike Kovača oformio ubitačan trio sa Lukom Jovićem, Sebastijanom Aleom i Antom Rebićem. Doveo je i Filipa Kostića, u sezoni 2019/2020 klubu zaradio 114.800.000 evra, redovno je Ajntraht igrao i u Evropi… I negde je i normalno što je Fredi Bobić privukao pažnju bogatijih klubova, ali kako nema poziva iz Dortmunda, Lajpciga ili Minhena možda bi nekadašnji napadač mogao u – Berlin.

Bild naime piše da je Herta veoma zagrejana za ideju da baš Bobić nzameni Mihaela Preca na mestu sportskog direktora. Izvršni direktor Herte Karsten Šmit je zadužen da pronađe pravog kandidata.

Herta svakako nije zadovoljna 14. mestom na tabeli. Ne može ni da bude. Lars Vindhorst, većinski vlasnik kluba, u sezoni 2019/2020 je u tim uložio 110.700.000 evra, ove je dodao još 33.500.000. A tim je bliži borbi za opstanak nego Evropi.

Bobić je pride igrao za Hertu od 2003. do 2005. Porodica mu živi u Berlinu. Sa trenerom Palom Dardaijem i članom stručnog štaba Arneom Fridrihom je delio svlačionicu tokom igračke karijere.

On sam je zainteresovan, druga je stvar da li će uspeti da se dogovore. Morali bi najkasnije do kraja sezone. U suprotnom, Herta će se okrenuti Ralfu Rangiku – pitanje je koliko je to realno – te Aleksanderu Rosenu, direktoru fudbala Hofenhajma, ili Salcburgovom Kristofu Frojndu.