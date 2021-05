Sećamo se Nanija iz najboljih danaa kada je u dresu Mančester Junajteda nastupao jako dobro od 2007. do 2015. godine. Sa reprezentacijom Portugalije poseduje zlato i bronzu sa Evropskih prvensava, a sada sa 34 godine može u Orlandu, u MLS ligi, da pokaže da majstorstvo nije iščezlo iz njegovih kopački.

Frizura je drugačija, ali veština je ostala. Pokazao je to pogotkom za Orlando u remiju njegove ekipe protiv Njujork Sitija – 1:1 (0:0).

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je u nastavku u igru domaćeg tima ušao Žoao Mutinjo i to kao da je pokrenulo drugog Portugalca. U 52. minutu lopta je stigla do Nanija, a on je opalio "suvi list" i pogodio u suprotan ugao.

Ovo je drugi gol iskusnog krilnog napadača, a pogodio je i na gostovanju Kanzas Sitiju krajem aprila.

Na nesreću Orlanda, Njujork Siti je do kraja uspeo da se izvuče i da dođe do boda. I to posle penala koji je uspešno izveo Kastelanos u 77. minutu.

Sa ovim bodom Orlando je stigao do kote šest, dok je Njujork Siti uspeo da se domogne prvog mesta sa sedam bodova, što naravno ne znači mnogo jer je šampionat tek počeo.

MLS – 4. KOLO

Subota

Real Solt Lejk – San Hoze 1:2 (1:0)

/Rubin 43 – Vondolovski 83, 87/

Čikago - Filadelfija 0:2 (0:0)

/Burke 51, Glesnes 60/

Njujork Red Buls - Toronto 2:0 (1:0)

/Amaja 32, Klark 69/

Kolumbus - Di Si junajted 3:1 (1:0)

/Zelarajan 20, Bilant 65ag, Alfaro 83ag - Kamara 82/

Nešvil - Nju Ingland 2:0 (1:0)

/Sapong 25, Majl 75/

Vankuver - Montreal 2:0 (0:0)

/Dahome 57, 71/

Nedelja

Orlando - Njujork Siti 1:1 (0:0)

/Nani 52 - Kasteljanos 77/

02.00: (3,90) Los Anđeles Galaksi (3,60) Los Anđeles (1,92)

04.00: (1,85) Kolorado (3,60) Minesota (4,30)

19.00: (2,00) Inter Majami (3,45) Atlanta Junajted (3,80)

21.00: (3,10) Portland (3,40) Sijetl (2,30)

Ponedeljak

01.30: (2,00) Kanzas Siti (3,45) Ostin (3,80)

***Kvote su podložne promenama