Frozinone ima Kapokanonijerea u nastajanju, kojem je Siniša Mihajlović prvi dao šansu

Podsetili su nas fudbaleri Frozinonea i Sasuola zbog čega volimo fudbal. Otvorenih gardova ušli su u prvi meč sedmog kola Serije A i priredili nam čak pet golova u prvom poluvremenu, uz 18 šuteva, od kojih je 10 bilo u okvir gola. Malo su spustili gas po povratku sa odmora, ali se mreža još jednom zatresla. Ispostavilo se da je taj pogodak bio i ključan. Postigao je 22-godišnji Antonio Raimondo za het-trik i, ispostavilo se, konačnih 4:2 u korist Sasuola.

Fenomenalno igra Bolonjino dete na pozajmici kod trenera Masimilijana Alvinija. Svojevremeno ga je kao tinejdžera, 2022. godine, u prvotimca promovišao Siniša Mihajlović. U Frozinone je stigao prošle sezone i sa 11 golova pomogao da se klub iz centralne Italije posle dve godine vrati u Seriju A. Sezonu je ispratio pogotkom Mantovi, a u novu je ušao na identičan način, pogodivši mrežu Juve Stabije u Kupu Italije. Zatim je pokazao da je sazreo za najjači rang italijanskog fudbala, u kojem je trenutno najbolji strelac. Po dva gola dao je Fjorentini i Veneciji, a večeras je bio neuhvatljiv za Nemanju Matića i saigrače.