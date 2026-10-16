Frozinone ima Kapokanonijerea u nastajanju, kojem je Siniša Mihajlović prvi dao šansu
Vreme čitanja: 11min | pet. 16.10.26. | 22:52
Sjajan meč na Benito Stripe stadionu i pobeda domaćina protiv Sasuola - 4:2
Podsetili su nas fudbaleri Frozinonea i Sasuola zbog čega volimo fudbal. Otvorenih gardova ušli su u prvi meč sedmog kola Serije A i priredili nam čak pet golova u prvom poluvremenu, uz 18 šuteva, od kojih je 10 bilo u okvir gola. Malo su spustili gas po povratku sa odmora, ali se mreža još jednom zatresla. Ispostavilo se da je taj pogodak bio i ključan. Postigao je 22-godišnji Antonio Raimondo za het-trik i, ispostavilo se, konačnih 4:2 u korist Sasuola.
Fenomenalno igra Bolonjino dete na pozajmici kod trenera Masimilijana Alvinija. Svojevremeno ga je kao tinejdžera, 2022. godine, u prvotimca promovišao Siniša Mihajlović. U Frozinone je stigao prošle sezone i sa 11 golova pomogao da se klub iz centralne Italije posle dve godine vrati u Seriju A. Sezonu je ispratio pogotkom Mantovi, a u novu je ušao na identičan način, pogodivši mrežu Juve Stabije u Kupu Italije. Zatim je pokazao da je sazreo za najjači rang italijanskog fudbala, u kojem je trenutno najbolji strelac. Po dva gola dao je Fjorentini i Veneciji, a večeras je bio neuhvatljiv za Nemanju Matića i saigrače.
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Doduše, bilo je dosta grešaka u odbranama na obe strane i poklon golova, ali to ne umanjuje odličan meč na stadionu Frozineonea. Ono što je za domaćine najvažnije, pišu im se tri boda i skok na peto mesto. Pokazala je Alvinijeva ekipa reakciju posle ubedljivog poraza od Napolija (0:3) i brzo se vratila na pobednički kolosek. I to, protiv tima koji je prošlog vikenda odigrao nerešeno sa Milanom, a pre tri kola savladao Juventus.
Kako trenutno igra Frozinone, neće biti iznenađenje ako se u finišu sezone bude borio za evropsku vizu umesto za opstanak.
Alvinijev tim većeras je poveo već u 9. minutu preko Đakoma Kala, kojem je to drugi gol u poslednje tri utakmice. Brzo su gosti izjednačili preko veterana Domenika Berardija (15. minut), a onda je na scenu stupio mladi Raimondo. Pogodio je u 26. i 30. minutu, ali ni to nije bilo dovoljno da se rival otpiše. Uspeo je Kristijan Torstvedt da sačuva nadu Sasuolu pogotkom pre odlaska na odmor, međutim, novi gol Antonija Raimonda u 57. minutu ispostavio se kao preloman. Uspeli su domaćini da uspostave kontrolu nad utakmicom i do kraja neutrališu sve pokušaje gostiju da vrate neizvesnost u ovaj odličan meč.
SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
15.00: (4,80) Venecija (4,00) Napoli (1,67) - MOZZART RELAX
18.00: (5,60) Bolonja (3,90) Inter (1,62) - MOZZART RELAX
20.45: (1,45) Roma (4,50) Đenova (7,00) - MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX
15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX
18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX
20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX
20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama