FSS: Ni Nemački navijači ne mogu na Marakanu
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Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 19:49
Ostala odluka o prisustvu dece...
Posle dodatnih konsultacija sa nadležnima u Evrpskoj kući fudbala (UEFA), potvrđeno je da na utakmici Srbija – Nemačka, koja se igra 13. novembra na stadionu Rajko Mitić, neće biti dozvoljeno prisustvo 2.000 gostujućih navijača, kako je prvobitno najavljeno.
Podsetimo, FSS je kažnjen jednom utakmicom kod kuće bez publike i udaren po džepu zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanje domaćih navijača na meču sa Holandijom.
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U skladu sa pravilima UEFA, predviđen je izuzetak za najviše 200 mesta prve kategorije za goste u sektoru ‘Siniša Mihajlović’.
Kako je objavio FSS, na snazi je ostala odluka da meču mogu da prisustvuju deca do 14 godina, isključivo u okviru organizovanih grupa škola, klubova i akademija, uz odgovarajuću pratnju. Pojedinačni dolasci dece sa roditeljima nisu dozvoljeni.