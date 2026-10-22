FSS: Ni Nemački navijači ne mogu na Marakanu

Posle dodatnih konsultacija sa nadležnima u Evrpskoj kući fudbala (UEFA), potvrđeno je da na utakmici Srbija – Nemačka, koja se igra 13. novembra na stadionu Rajko Mitić, neće biti dozvoljeno prisustvo 2.000 gostujućih navijača, kako je prvobitno najavljeno.

Podsetimo, FSS je kažnjen jednom utakmicom kod kuće bez publike i udaren po džepu zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanje domaćih navijača na meču sa Holandijom.