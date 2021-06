Fudbalski savez Srbije pristao je na kompromisno rešenje i zbog pandemije korona virusa ligu proširio na 20 klubova pa smo prošle sezone gledali možda i najgore prvenstvo od osamostaljenja. Svima je postalo kristalno jasno da Srbija nema kvalitet za toliko glomaznu ligu, pa se sada u FSS užurbano radi na dijamentralno suprotnom rešenju: šampionatu od 12 klubova. I ne samo na tome.

Krenimo ipak redom...

Kako piše Sportklub, Izvršni odbor FSS će u narednim danima razmatrati o predloženim izmenama i mada nisu svi detalji usvojeni, Superligu od 12 klubova trebalo bi da gledamo od sezone 2023/2024. Ove predstojeće, sezone 2021/2022 brojaće 16 klubova, pa će za sezonu 2022/2023 biti skraćena na 14, a potom i na 12 što se smatra idealnim brojem učesnika.

Prema saznanjima Mozzart Sporta igralo bi se po dvokružnom sistemu, sa plej-ofom i plej-autom, bar do 2023. godine. Po osam timova naredne sezone, dok bi u sezoni 2022/2023 sa 14 klubova šest išlo u plej-of, a osam u plej-aut. Za sezonu 2023/2024 i 12 superligaša još nema rešenja. Možda trokružni sistem, možda i dvokruži sa plej-ofom i plej-autom. O tome se razmišlja.

Promena bi naravno moralo da bude i u nižim ligama, a tu situacija nije tako jasna. Recimo, kad je u Prvoj ligi Srbije reč jedan predlog je da se igra jedinstveno takmičenje sa manje klubova, a drugi da se PLS podeli na dve grupe sa po 12 učesnika.

Kad govorimo o Srpskoj ligi, Sportklub piše da je trenutno najaktuelniji predlog da se ona podeli na dve grupe sa po 18 ekipa. Jednu bi činili klubovi iz Vojvodine i Beograda, a drugu timovi iz regiona Istok i Zapad.

Tema će biti i pravilo "bonus" igrača po kome svaki tim u startnih 11 mora da ima dvojicu fudbalera starosti do 21 godine. Nije tajna da mnogi klubovi nisu zadovoljni tim rešenjem i da su radi ga izbace to pravilo, pa da igraju samo oni koji to zasluže, bez obzira na godine.

Još jedna stvar o kojoj će se pod hitno raspravljati je i Statut FSS napravljen za mandata Slaviše Kokeze, tako da sva vlast bude u rukama predsednika. Sada će isti oni ljudi koji su izglasali taj Statut probati da isprave sopstvenu grešku.

IZBOR UREDNIKA