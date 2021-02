Dramatična trka za titulu u Brazilu. Za razliku od prethodne godine kada je Flamengo bio dominantan, imao 16 bodova više od Santosa, u ovom šampionatu Serije A verovatno će tek poslednje kolo da odluči o prvaku. Pred poslednjih 180 minuta sezone, Internasional je zadržao bod više od branica titule Flamengo. Oba tima su pobedila u 36. kolu elitnog šampionata zemlje fudbala.

Posle iznenanđujućeg poraza u Porto Alegreu od Sport Resifea (1:2), Crveni su se vratili u pobednički ritam, slavili u Riju protiv Vasko da Game sa 2:0 i opet drže konce titule u svojim rukama. Novim neuspehom Moreplovci su stigli na ivicu provalije. Trenutno su na mestu koje vodi u Seriji B. Čini se da ni treći trener ove sezone, povratnik na klupu Vanderlej Luksemburgo, koji je krajem prošle godine zamenio na kormilu Rikarda Sa Pinta, teško izbeći selidbu slavnog kluba u drugu ligu.

Tragičar meča je argentinski napadač Herman Kano. On je u 82. mintu promašio udarac s bele tačke. Njegov udarac, kod rezultata 0:1, završio je pored gola. Golman gostiju Marselo Lomba je pročitao njegov udarac, ali nije bilo potrebe za intervencijom, jer je iskusni Gaučos promašio ceo gol. Ovaj promašaj mogao bi skupo da košta Vasko.

Već u 10. minutu Dorado je postigao vodeći gol za Internasional. Posle promašenog jedanaesterca, domaći fudbaleri su pali, pokušavali su jalovo da stignu do boda, a u finišu Tijago Galjardo je u šestom minutu sudijske nadoknade zatresao mrežu domaćina. Bio je to njegov 17. gol u sezoni, pa se izjednačio sa Klaudinjom iz Bragantina i Marinjom iz Santosa na vrhu liste strelca elitnog šampina Brazila. Iskusni napadač je bio sjajan u prvom delu sezone, kasnije je pao, pa je izgubio mesto u startnoj postavi tima iz Porto Alegrea u poslednje vreme. On je ušao u igru u 72. minutu i overio trijumf lidera.

Flamengo se ne da. U velikom derbiju Brazila, crveno-crrni su pobedili Korintijans sa 2:1. Čovek odluke bio je prošle sezone najbolji strelac u Brazilu, Gabrijel Barbosa. Popularni Gabigol je u 60. minutu doneo tri velika boda braniocu krune na Marakani. Napadač Enrike je odlično šutirao sa ivice šesnaesterca, golman tima iz Sao Paula Kasio je odbio loptu koja je došla do Ribeira. On je uposlio Barbosu, a njemu nije bilo teško da sa par metara ubaci loptu u praznu mrežu. To je bio ključni trenutak utakmcie. Gledao se VAR, ali na kraju je odlučeno da je gol regularan. Flamengo je zadržao korak za vodećim Internasionalom.

Arao je doveo četu Rožerija Senija u vođstvo sa 1:0 u 10. minutu, ali je ubrzo Leo Natel izjednačio. Taj rezultat je bio do 60. minuta, kada je Gabigol zatresao mrežu Timaa.

Šampion Južne Amerike, Palmeiras, razočarao je protekle nedelje u Kataru na Svetskom klupskom prvenstvu. Tim iz Sao Paula poražen je u polufinalu od meksičkog Tigresa (0:1), ali se vratio u pobednički ritam pobedom na svom terenu protiv Fortaleze sa 3:0. Sva tri gola pala su u prvom poluvremenu, u intervalu od 20. do 38. minuta. Gustavo Skarpa i Lukas su načeli goste, a overio ih je Breno, junak pobede u finalu Kopa Libertadores protiv Santosa.

IZBOR UREDNIKA

BRAZIL 1 - 36. KOLO

Subota

Gojas - Botafogo 2:0 (1:0)

Atletiko Mineiro - Baija 1:1 (1:0)

Santos - Koritiba 2:0 (1:0)

Nedelja

Flamengo - Korintijans 2:1 (1:1)

/Arao 10, Barbosa 60 - Leo Natel 20/

Vasko - Internasional 0:2 (0:1)

Durado 10, Galjardo 90+6/

Palmeiras - Fortaleza 3:0 (3:0)

/Gustavo Skarpa 20, Lukas 26, Breno 38/

Atletiko Paranaense - Atletiko Gojanense 2:1 (0:0)

/Vitinjo 63. Eleno 90+2 - Roberson 71/

Ponedeljak

00.30: (2,30) Gremio (3,20) Sao Paulo (3,25)

22.00: (2,55) Seara (3,15) Fluminense (2,85)

23.55: (3,70) Sport Resife (3,40) Bragantino (2,05)

