Galtije upozorava: Igrači ne smeju slaviti pred protivničkim navijačima, to je čista provokacija

Navijački ispadi su sve učestaliji u Francuskoj, bilo da je reč o Ligi 1 ili nižim rangovima. Tenzije ne splašnjavaju, incidenti se samo nižu, a čelni ljudi u šampionatu i državi, za sada, ne pronalaze mehanizam kojim bi sprečili upade huligana na teren.

Masovno obračunavanje navijača sa navijačima, ali i igrača sa navijačima počelo je na Alijanc Rivijeri, stadionu Nice. Navijači Marselja bocom su gađali Dimitrija Pajea, temperamentni Francuz je uzvratio… A onda je nastao sveopšti haos.

Bila je to inicijalna kapisla da se i ostale navijačke grupe probude i okuraže da upadnu na teren. Za manje od mesec dana sukobi na terenu postali su redovna pojava. Na tri utakmice u Ligi 1 i jednoj u Ligi 2 došlo je do obračuna. Kazne nisu izostale – nisu sve ni isporučene na adrese klubova – ali deluje da to neće sprečiti huligane da nastave sa izgredima.

Negde se ručna mora povući, neko mora biti glas razuma. Uzavrele strasti je pokušao da ublaži Kristof Galtije. Trner Nice ne može da utiče na navijače, ali može na igrače. Bio je izričit: bez slavlja pred protivničkim navijačima.

„Moramo zabraniti igračima da ostvaruju kontakt sa protivničkim navijačima. To govorim svojim igračima, ne moramo nikoga provocirati. Kad postignemo gol, srećni smo, slavimo sa saigračima i našim navijačima, a ne pred ostalim navijačima", poručio je Kristof Galtije.

IZBOR UREDNIKA