Garsija ostaje u Zvezdi: Potreban nam je za Ligu šampiona

Viđen je bio Mateo Garsija među prvim igračima na izlazu iz Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku.

Mediji iz Grčke su ga uveliko „preselili“ u redove Arisa, koji je poslao ponudu na Marakanu, ali ispostavilo se da je ona daleko ispod apetita srpskog šampiona.

Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić u izjavi za grčki Sport24 demantovao je vest da će Mateo Garsija pojačati redove Arisa. Ili makar da neće ovih 1.000.000 evra, koliko iznosi ponuda koju je klub iz Soluna poslao beogradskom klubu.

„Dali smo 2.200.000 evra Las Palmasu da bismo kupili Garsiju. A, Aris nam nudi 1.000.000 evra. I nije samo u tome stvar. Mateo nije na prodaju. Potreban nam je za napad na Ligu šampiona ovog leta. Želimo da zadržimo naše najbolje igrače“, rekao je Terzić grčkom portalu.

Priznao je, dakle, Terzić da je Zvezda dala 2,2 miliona evra Las Palmasu za Garsiju, kako su od prvog dana pisali Španci, iako su na Marakani tvrdili da je transfer bio za 400.000 evra manji.

Argentinac Mateo Garsija je ove sezone odigrao 22 utakmice na svim frontovima za Zvezdu, postigao je četiri gola, a za jedan je bio asistent. Samo pogotkom u Bernu protiv Jang Bojsa (2:2), koji je bio presudan za plasman u Ligu šampiona krilni napadač je „otplatio“ novac koji su crveno-beli dali za njegovo dovođenje.

S druge strane, Poljaci tvrdi da je Zvezda već završila posao oko dovođenja Srđana Spiridonovića iz Pogona, a on pokriva iste pozicije kao Garsija. Mogla bi to da dovede do nove gužve u igračkom kadru na Marakani.