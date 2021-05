Rudi Garsija je napustio klupu Liona nakon neuspeha u finišu sezone, kada je klub ostao bez željenog plasmana u Ligu šampiona.

Garsija je intervjuu za ugledni L'Ekip oktrio detalje o njegovom odnosu sa sportskim direktorom Žuninjom Pernambukanom, koji se pogoršavao tokom sezone i u pojedinim trenucima bio vrlo neprijatan.

"U početku su stvari išle dobro, a onda su krenule po zlu, a da to nisam primetio. Posle dve ili tri pobede u novembru, sportski direktor više nije dolazio da mi čestita. Otkrio sam da nije bio srećan kada nisu igrali brazilski igrači. Više je voleo da pobedi sa svojim igračima. Mnogo se trudi, i to je kvalitet, ali mislim da im je sigurno obećao da će početi utakmicu. Usporio je razvoj određenih mladih igrača, poput Kakrea. Žuninjovo mišljenje bilo je da je Žan Lukas bolji. Stvari su se brzo pogoršale, na zimskoj pauzi otišao sam da vidim Vensana Ponsoa (generalni direktor) i pitao ga: Šta se događa? Da li to Žunjo pokušava da zauzme moju poziciju? Nije moguće nastaviti ovako. Prepustiću mu ključeve, ako ih bude želeo", rekao je Garsija.

Bilo je lako prepoznati da nešto ne štima u odnosu.

"Prvo, kada vam više ne čestitaju na pobedama, shvatite... Kada bih otišao da ga vidim u drugom delu sezone razgovarali bismo samo tim, taktici, ali ne i o projektu kluba, razvoju ili strategiji oko mladih igrača. Sve što se odnosi na posao sportskog direktora. Mislim da će postati vrlo dobar direktor, ali mu treba iskustva. Još uvek razmišlja kao igrač, impulsivan je u donošenju odluka. Nije mu se svideo stav pojedinih igrača, ali nije shvatio da je to isto uradio sa južnoamerikancima. Negde oko 16. kola, Žuninjo je dozvolio Lukasu da ode u Brazil dve utakmice pre kraja godine. Rekao je: Ne igra dovoljno, Kakre je na tom mestu. Ali nedostajali su mi igrači u veznom redu i nisam to želeo. Žan Mišel Ola ga je vratio, ali ga je Žuninjo potom poslao u Brazil u poslednjem meču u godini, bez da mi je rekao. Suočio sam se sa takvim stvarima. Radio je stvari iza mojih leđa, huškao igrače iza mojih leđa, dozvoljavao igračima da kritikuju trenera poput Žana Liukasa. Nedostaju mu objektivnost i jednak tretman. Pre meča sa Monakom (3:2) želeo je da izbaci Auara, Šerkija i Depaja iz tima. Srećom, predsednik je bio čvrst i dozvilio je da mi ta tri igrača budu na raspolaganju. Inače ne bismo postigli ni prvi, ni treći gol, jer Depaj i Šerki ne bi bili tu".

Na kraju Garsija želi sve najbolje Brazilcu.

"Žuninjo je idol kluba, bio je fantastičan igrač i nadam se da će biti sjajan sportski direktor. Neću biti čovek koji je istisnuo Žuninja", poručio je Garsija.