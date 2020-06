Gašpar ne prašta ni posle 20 godina: Figo je izdajnik

Prošlo je 20 godina od jednog od senzacionalnijih transfera u istoriji fudbala. U leto 2000. Luis Figo je iz Barselone prešao u Real Madrid i izazvao zemljotres u Španiji.

Iako su dve decenije prošle, tadašnji predsednik Barselone Đoan Gašpar i dalje ne prašta Portugalcu. Ne može ni da oprosti, niti da zaboravi, jer je nož u leđa dobio taman što je izabran za klupskog lidera.

U intervjuu za El Espanjol, Gašpar je izneo svoju verziju događaja te jedne vrele letnje noći iz 2000. godine.

„U noći kada sam izabran za predsednika, najbolji fudbaler u Španiji, Luis Figo, prešao je u Real Madrid. Bio je to noćni prepad mog prijatelja Florentina Pereza. Nije to bio dobar početak za mene“, pričao je Gašpar.

On tvrdi da ga je Figo - izigrao.

„Figo je izdajnik. Izigrao me. Te noći me je pozvao i rekoa mi: „Đoan, imam dve karte, jedna je za Madrid, druga za Barselonu. Moji agenti su već potpisali dokumenta sa Realom, ako ne potpišem i ja, moraću da platim kaznu od 500.000.000 pezeta (oko 3.000.000 evra). Ne želim da te zavlačim, pa ako Barsa može da plati tu sumu, ostaću“.

Gašpar se i danas divi Perezovom lukavom potezu.

„Taj njegov potez je bio senzacionalan. Ili će dobiti Figa ili 500.000.000 pezeta! Rekao sam Luišu da će Barselona platiti tu sumu, ali mi je tražio da mu dam bankarsku garanciju. Bila je ponoć! Nijedna banka nije radila u to doba. Zato nisam mogao to istog momenta da uradim i on je te večeri, posle razgovora, potpisao za Real Madrid“, ispričao je Đoan Gašpar.