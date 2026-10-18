Gatuzo bacio dinamit pod Juve i sravnio ga raketom (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | ned. 18.10.26. | 22:31
Dok navijači bojkotuju, igrači blistaju
“We are red, we are white, we are Danish dynamite”, pevali su 80-ih i 90-ih godina navijači reprezentacije Danske dok su bodrili braću Laudrup, Šmajhela i ostale koji su zato i dobili nadimak Dinamitaši. Navijači Lacija ne pevaju ništa. Dok njihov klub beleži rezultate iznad svih očekivanja i najveći je hit na početku sezone, oni bojkotuju Lacio zbog gazde Klaudija Lotita.
Da su večeras bili na tribinama, pevali bi i oni o danskom dinamitu koji je Đenaro Gatuzo bacio pod noge Juventusu. Lacio je fantastičan start sezone ukrasio pobedom na Juventusovom terenu – 3:0. Uz golove dvojice Danaca iz kojih često kritikovani Gatuzo izvlači ono najbolje…
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Štoper Oliver Provstgor i krilni napadač Gustav Isaksen su dali po gol u trijumfu posle kojeg će na Lacio morati da se gleda drugačijim očima.
Nizali su Nebeskoplavi pobede od starta sezone, pratili Inter, ali mnogima je delovalo da je to prolazni hit koji će brzo da utihne. Imali su i sreće, lakši raspored, svežiji su od konkurencije jer ne igraju Evropu… Ali, pobeda nad objektivno jačim Juventusom u Torinu je prvi ozbiljan dokaz da su Gatuzo i ova generacija igrača dobro kliknuli i da bi mogli da budu hit sezone.
Podsetimo, Lacio je letos ostao bez stubova tima Marija Hile i Alesija Romanjola, otišao je i prvi golman Provedel da bude rezerva u Interu, neuništivi španski džoker Pedro je okačio kopačke o klin, a klub su napustili i skupo plaćeni (za uslove u Laciju) napadači Ratkov i Dija… Klub nema generalnog sponzora, navijači su prestali da kupuju sezonske karte i tribine su poluprazne, a gazdi Lotitu svakodnevno stižu pretnje. Lacio zbog finansijskog fer-pleja nije mogao da kupi nijedno pojačanje, već je samo dovodio slobodne igrače ili dogovarao pozajmice. Tačnije, formalno je samo kupio Pianamontija iz Sasuola za 3.000.000 evra uz lake bonuse od 12.000.000 evra jer nije smeo da potroši više. Za trenera je izabrao Đenara Gatuza iza kojeg su bili neuspeh za neuspeh na klupama Italije, Hajduka, Marselja, Valensije, Fiorentine...
I uprkos svemu tome, Lacio ima šest pobeda uz jedan remi u prvih sedam kola! Čak i taj remi je plod nesrećnih okolnosti kada su prokockali vođstvo 2:0 protiv Milana. Ni u najluđim snovima nisu mogli tome da se nadaju nakon prošle sezone koju su završili na devetom mestu.
Davide Fratezi kao kapitalno pojačanje? Ajaksov promašaj Josip Šutalo? Štoperi Diogo Leiš i Danilo Duki kojima su istekli ugovori u Union Berlinu? Florijani Musolini koji je ispao iz lige sa Kremonezeom? To su pojačanja Lacija od letos… Ali, na terenu funkcioniše daleko bolje nego Juve koji je potrošio preko 150.000.000 evra na dovođenje gomile novih igrača i dao je devet golova na sedam utakmica.
Kome god Gatuzo da ukaže priliku, taj opravda očekivanja. Takav je slučaj sa dvojicom Danaca. Oliver Provstgor je došao u Lacio u februaru 2025. na mala vrata iz Vejlea za samo 4.000.000 evra. Odigrao je do kraja sezone samo dva meča, prošle sezone bio u senci Hile i Romanjolija, da bi se kod Gatuza promovisao u komandanta odbrane i danas vredi pet puta više.
Nakon što je Lacio odoleo Juventusovim početnim naletima, Isaksenov šut u 36. minutu je doneo korner iz kojeg je njegov zemljak Provstgor na petercu sačekao centaršut Zakanjija i kresnuo loptu glavom u mrežu.
Imao je Juve čak i sreće posle toga jer je Tavaresov centaršut zakačio Bremera i završio na prečki Vikarijevog gola. Suspendovani Spaleti je na poluvremenu komandovao da slabog Alajbegovića zameni Voltemade i da Juve pokuša da nešto više napravi sa dvojicom napadača u 4-4-2. Uzalud… Nemac je promašio dobru šansu, a Lacio je u 66. minutu prelomio meč posle solo prodora Isaksena.
Danski dinamit je za nešto više od sat vremena razneo Juve, ali to nije bilo sve. Gatuzo je raketno oružje sačuvao za kroje. Dele Baširu je ušao sa klupe i obrukao Juve. Krenuo je u prodor sa centra, prošao pored Bremera kao pored saobraćajnog znaka i stavio tačku na veliko veče Lacija.
Gatuzu je do sada najveća pobeda u trenerskoj karijeri bila ona na penale u finalu Kupa Italije kada je vodio Napoli protiv Juventusa. Ova večeras nema tu težinu, ali ima pečat ozbiljnog trenerskog rada. Uprkos ovoj pobedi i svim dosadašnjim, još je rano stavljati Lacio u kontekst borbe za vrh, ali da će biti bolje nego prošle sezone, to nema dileme.
SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
Roma - Đenova 2:0 (0:0)
/Kastro 50, Luli 68/
Nedelja
Udineze - Leće 0:3 (0:2)
/Gaspar 11, Ndri 33, Zibert 86/
Fjorentina - Komo 1:3 (1:2)
/Pongračić 42 - Liberali 32, Pas 36, Duvikas 56/
Milan - Atalanta 3:2 (2:0)
/Ramos 24 penal, Rabio 43, Hila 58 - Gaetano 66, Krstović 81/
Juventus - Lacio 0:3 (0:1)
/Provstgor 37, Isaksen 66, Dele Baširu 89/
Ponedeljak
18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX
20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX