Gaza na oku Živkovića: Dobro smo...

Iako navijača nema na tribinama, ima ih po ulicama Portugala. Naime, sinoć se, kao što smo već pisali dogodio huliganski napad navijača Benfike na autobus njihovih "miljenika" koji su odigrali bez golova na svom stadionu protiv Tondele.

Kako to uvek biva, nastradaju oni najmanje krivi, a to su ovaj put bili naš Andrija Živković i Nemac Julijan Vajgl. Srpski as, sa gazom na povređenom oku se nakon teške noći obratio preko društvenih mreža javnosti sa porukom pomirenja.

"Želimo da vas obavestimo da smo obojica dobro. Nažalost, ne možemo da opravdamo ovakvo ponašanje... Bez obzira na sve uveravamo vas da ćemo nastaviti da se borimo za Benfiku i da ćemo da nastavimo da dajemo sve od sebe! Puno hvala na željama za oporavak i vašu veliku podršku"

Zajedničku sliku dva "ranjenika" propatilo je i obraćanje javnosti Vajgla:

"Imali smo mnogo sreće! Svi pravimo greške, ali je ovaj put pređena ta granica - kamenovabnje autobusa bez obzira na moguće povrede! Siguran sam da pravi navijači Benfike nisu takvi. Bolje je da skupimo redove u teškim momentima nego da bukvalno bacamo kamenje jedni na druge. Hvla svim na lepim čestitkama"