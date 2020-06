Gde je ta Zvezdina duža klupa? Savo u derbijima koristio tri igrača manje i napravio kičmu

Od dolaska Sava Miloševića na klupu Partizana, Crvena zvezda je dobila kamen u cipeli koji se pretvorio u stenu frustracije i nemoći. Neće to zvezdaši lako priznati, ali od Sava Miloševića i njegove mirnoće u derbijima ih sve više hvata nervoza. Koliko god su ga navijači oba kluba potcenjivali kao trenera početnika, sada zbog bilansa u derbijima jednostavno moraju da ga poštuju. Nije on to poštovanje tražio, već ga je zaslužio pokazanim na terenu.

Osim na debiju, kad je poražen, debitant u trenerskom poslu je posle toga nanizao četiri meča bez primljenog gola protiv večitog rivala u kojima je ostvario tri pobede. Da bude slađe za partizanovce, dve su bile u eliminacionoj fazi Kupa Srbije, a jedna je direktno odlučila o trofeju. I ostavile su Zvezdu bez dugogodišnjeg sna o duploj kruni. Partizanovcima su došle kao melem na ranu za sve frustracije uzrokovane slabim rezultatima, nesrećnim ishodima (čitaj: AZ Alkmar) radom rukovodstva kluba i podelama na tribini koje su napravile loš imidž oko Partizana. Savo Milošević je osvetlio mrak u Humskoj.

Dva pitanja se sama nameću u tom periodu. Kako to da Partizan ne može ozbiljno da se uključi u šampionsku trku kada je takva noćna mora za šampiona? I kako to da šampion protiv Partizana ne liči na dominantnu ekipu koja na domaćem i evropskom frontu pokazuje bolje rezultate od večitog rivala?

Partizan ove sezone nije pobedio na trećini utakmica u domaćem prvenstvu. Kao što je on nerešiv problem za Crvenu zvezdu, tako su i njemu ostali rivali iz gornjeg dela tabele boljka za koju nema lek. Partizan nijednom nije pobedio TSC i Napredak, bodove su mu otkidali Čukarički, Voždovac, Spartak i Mladost Lučani. Dakle, solidni timovi koji se bore za Evropu ili pripadaju zlatnoj sredini srpskog fudbala. Sa onima koji se bore za opstanak, Partizan lako izlazi na kraj.

S druge strane, Zvezda, osim Partizana, nema protivnika na domaćem frontu koji može da joj zagorča život. Samo su Inđija i Javor uspeli da joj otkinu po bod. Upisala je 24 pobede od kojih je samo pet bilo sa golom razlike, a sve ostale su bile ubedljivije.

Očigledno je da ima nešto u Savu Miloševiću što ga čini trenutno najvećim problemom Crvene zvezde i nešto u ovoj Crvenoj zvezdi što je čini omiljenim protivnikom Sava Miloševića. Razloga ima na obe strane.

Jedan od faktora za koje bi se očekivalo da u prethodnim derbijima naprave ozbiljniju prevagu u korist Zvezde protiv Partizana je trebalo da bude “duža klupa”. Zvezda je imala i ima veći fond boljih igrača. Ili makar skupljih da budemo precizniji, jer očigledno da novac koji je Zvezda uložila nije značio i kvalitet. Plan je bio da Zvezda iz finansijske i organizacione nadmoći u poređenju sa Partizanovim rukovodstvom, prethodnih godina stvori jači tim. Verovali su na Marakani da su napravili razliku u klasi koja je nedostižna. Ali su negde pogrešno skrenuli i od tog njihovog plana se u derbijima ne vidi ništa.

Dok je Zvezdinim trenerima Milojeviću i Stankoviću bio problem da odaberu kojeg igrača će morati izostave i sa klupe za rezerve, Savo Miloševič je često ulazio u derbije sa rezervistima od kojih na polovinu ne može da se računa za neke ozbiljne ciljeve. Utisak do pre nekoliko meseci je bio da Zvezda ima makar 20 podjednako kvalitetnih igrača, a da Partizan ima tek nekoliko ozbiljnih opcije u rotaciji od 13 ili 14 igrača.

Ili je to optička varka?

Statistika kaže da je Savo Milošević u pet derbija protiv Crvene zvezde koristio ukupno 26 različitih fudbalera.

Miloševićevi igrači u derbijima: Stojković, Miletić, S. Pavlović, Ostojić, Urošević, Natho, Šćekić, Zdjelar, Marković, Asano, Sadik, Suma, F. Stevanović, N. Stevanović, Matić, Tošić, Brežančić, Pantić, Ivanović, Gomeš, L. Pavlović, Ilić, Šehović, Nikolić, Nžije

Njegovi protivnici Vladan Milojević i Dejan Stanković su u derbijima promešali 28 različitih fudbalera.

Milojevićevi i Stankovićevi igrači u derbijima protiv Miloševića: Borjan, Milunović, Rodić, Degenek, Gobeljić, Jovančić, Ivanić, Petrović, Boaći, Ben, Vukanović, Nikolić, Gavrić, Tomane, Pavkov, Radulović, Pankov, Žander, Vulić, Van la Para, Marin, Simić, Jovičić, Stojković, Savić, Joveljić, Čaušić, Babić.

Partizanov meč-viner Bibars Natho (©Starsport)

A zapravo je optička varka da su na obe strane imali skoro isti broj rešenja.

Dok se Zvezda mučila sa nagomilanim kvanitetom, Milošević je insistirao na izgradnji kvaliteta iz baze koju je ima.

Milošević je od 25 fudbalera koje je koristio u derbijima, vrlo brzo iskristalisao najboljih desetak i još nekoliko u rotaciji. Ostali su ili prokockali šansu i otišli su iz kluba, ili su danas puki rezervisti sa epizodnim ulogama. Ako se zagrebe u suštinu, videće se da je Miloševič stvorio kičmu tima u kojem se danas vrlo jasno zna ko je ko. Navijač Partizana će vrlo lako da pogodi devet ili 10 startera uoči derbija. Uglavnom se zna ko će da igra, kako da igra i u kojoj formaciji. Nekada je to i Crvena zvezda imala u prvih godinu i po dana mandata Vladana Milojevića dok nije počela da srlja iz jednog u drugi loš potez u prelaznim rokovima.

Sigurna startna mesta i neograničeno poverenje trenera daju dodatnu dozu samopouzdanja igrčima. Rizikuje se i opuštanje zbog doze komfora, ali se isto tako jača timski duh, iskustvo zajedničkog igranja što se posebno osetilo u poslednjim derbijima. Partizan to ima, Zvezda nema.

Partizanov trener je u pet derbija protiv Crvene zvezde koristio 16 različlitih startera i uglavnom formaciju 4-2-3-1 sa malim varijacijama u toku utakmice. U poslednja tri derbija je koristio 10 sigurnih startera i menjao samo jednog igrača.

Savo Milošević pronašao dobitnu kombinaciju (©Starsport)

Sa druge strane, treneri Crvene zvezde su u prethodnih pet derbija koristili čak 23 različita startera. Češće se menjali formacije i stil igre u toku derbija, pokušavali da iznenade protivnika, a zpravo su više zabune pravili u igri svog tima. Zvezda od raspada one prve Milojevićeve generacije koja ju vratila u Evropu i oživela kluba, nije uspela da sastavi kompaktan tim u kojem se zna ko su nosioci.

Danas je Zvezda tim sa milion nepoznatih. Samo su četiri konstante u timu Zvezde danas: Milan Borjan, Milan Rodić, Miloš Degenek i El Fardu Ben. Svi ostali su pod znakom pitanja da li zaslužuju mesto u startnoj postavi. Gobeljić je standardan jer u Gajiću nije dobio alternativu koja će ga uplašiti za mesto u timu? Milunović ni sam ne zna koji mu je status kada Pankov ima veću minutažu, a Babić se sve više nameće. O veznom redu da i ne govorimo. Da li je Petrović zaista zreo za ovaj status u timu? Jovančić i Ivanić su toplo-hladno igrači, Vulić je nestao, deca Gavrić i Nikolić ipak nisu još sebe potvrdili kao igrače koji bi mogli narednog leta da budu starteri u Evropi. O napadačima da i ne govorimo, jer se ne zna čije je samopouzdanje trenutno na nižem nivou: Tomane, Pavkov ili Boaći? Zato je Vukanović iskočio u prvi plan iako nije klasična devetka. Što se i vidi…

Mnogo, mnogo nepoznatih ima u timu Dejana Stankovića i neće biti ozbiljnih provera i testova da ih reši do izalska na evropsku scenu. Sa druge strane, Partizan ima kičmu timu iz koje ispada Strahinja Pavlovića jedan od najvažnijih pršljenova. Savo Milošević može da se nada ostanku većine startera za Evropu i kada bi napokon od uprave kluba dobio neki poklon u vidu proverenih pojačanja umesto iznuđenih rešenja, mogao bi da skuje i ozbiljniji plan za šampionsku trku i Evropu sledeće sezone.