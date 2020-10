Bio je Ajaks bolji tim na terenu, to je sigurno. Neki bi treneri rekli i da je “ispoštovao“ protivnika. Jer nije popuštao gas, no je terao do kraja dok je mogao. Nažalost mučenog VVV Venla mogao je baš mnogo, pa smo u šestom kolu Eredivizije videli bombardovanje kakvog se najiskrenije ne sećamo. Ajaks se prebacio na rafalnu paljbu i Venlu strpao – 13 komada.

Da, dobro ste pročitali – 0:13 na kraju meča. Samo Lasina Traore, 19-godišnji momak iz omladinske škole koji je tek ove sezone počeo da dobija pravu šansu u prvom timu Kopljanika, postigao je pet komada. Imao je i dve asistencije. Erling Haland je imao onu “petardu“ u dresu mlade reprezentacije Norveške, ali na seniorskoj sceni ne pamtimo tinejdžera sa pet golova na jednom meču. Pošto pitate u komentarima, Luka Jović je onih pet Fortuni dao kad mu je već bilo 20 godina.

Jeste Venlo danas bio očajan, ali da su gostujući fudbaleri šutnuli i špored i on bi završio u mrežu. Svaki put kad bismo sklonili pogled sa ekrana, pa ga opet vratili rezultat bi bio drugačiji. Jeste naravno na rezultat uticalo i isključenje Venlovog Kristijana Kuma već u 52. minutu, ali je u tom trenutku već bilo 4:0.

Sve posle toga – iživljavanje. Brutalno. Ali Ajaks je takav. Nemilosrdan. Voli da svakome u Holandiji pokaže da je on najbolji, da je dimenzija za sebe. Ovaj put je i preterao.

Međutim, samo se tako postavljaju rekordi, a ovo što smo gledali večeras to vam je najubedljivija pobega nekog kluba u istoriji Eredivizije. Prethodni rekord od 12:1 Ajaks je postavio protiv Vitesea još 1972. godine, ali ovih 13:0 je priča za sebe.

Posebno zanimljivo, na današnji dan pre tačno 10 godina PSV je u onoj kultnoj utakmici deklasirao Fajenord sa 10:0. Ima dakle dana kada zaista ne treba istrčavati na terenu, 24. oktobar je takav u Holandiji.

Za kraj, samo da notiramo, pored tih pet komada Traorea, po dva su postigli Jirgen Ekelenkamp i Klas Jan Huntelar, a po jedan Dušan Tadić, Antoni, Dejli Blind i Lisandro Martinez.

Surovo.





EREDIVIZIJA, 6. kolo:

Venlo – Ajaks 0:13 (0:4)

/Ekelenkamp 12, 57, Traore 17, 32, 54, 65, 87, Tadić 44, Antoni 55, Huntelar 74, 76, Martinez 78/

18.45: (1,75) Utreht (3,60) Tvente (4,90)

20.00: (2,50) Zvole (3,35) Viljem II (2,80)

21.00: (1,82) Herenven (3,60) Emen (4,40)





Nedelja

12.15: (3,00) Fortuna S. (3,30) Groningen (2,40)

14.30: (2,20) Sparta (3,45) Herakles (3,25)

14.30: (3,15) Vitese (3,45) PSV (2,25)

16.45: (9,00) RKC Valvajk (5,70) Fajenord (1,30)

20.00: (3,90) Ado Den Hag (3,60) AZ Alkmar (1,93)

***kvote su podložne promenama