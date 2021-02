Sportski direktor Vojvodine Milan Kosanović rekao je u razgovoru za portal Dnevnik.rs, da je dolazak Emanuela Čabule u Novi Sad stopirao jedan general iz njegovog kluba u Zambiji, koji se pita i donosi sve klupske odluke.

Čabula je bio glavni cilj Lala ove zime na poziciji špica, kontakti su bili intenzivni i delovalo je da će sve biti završeno, ali...

"FК Vojvodina je prihvatio sve Čabuline uslove, a sam igrač bio je izuzetno srećan zbog toga što će doći u našu sredinu i zaigrati u crveno-belom dresu. Nažalost, umešao se tada određeni general iz njegovog kluba u Zambiji, čovek koji se tamo pita i donosi odluke i koji nije shvatio da prelazni rok ističe i da zato igrač mora brzo da potpiše ugovor koji smo mu poslali. Taj paraf je izostao, period transfera je završen i od Čabulinog dolaska u Novi Sad, na njegovo i naše veliko razočaranje, ove zime nema ništa", rekao je Kosanović.

Napadač iz Zambije se ističe izuzetnom brzinom, a Lale će ponovo pokušati da ga angažuju u narednom prelaznom roku.

"Nastavićemo da pratimo igre Zambijca, jer ćemo na leto, kako stvari stoje, pokušati da završimo čitav posao, kako bi on došao u naš klub. Nije nam se dalo da sada realizujemo njegov transfer, ali dobrog fudbalera valja i sačekati, ukoliko je to potrebno. Bez obzira na to, mislim da smo dovođenjem Simića uradili veliki posao i da sada imamo veoma dobro ukomponovan tim, s odličnim rešenjima na svakoj poziciji".

Izostanaka trojice reprezentativaca, koji su propustili najveći deo priprema, osetio se na premijeri protiv TSC-a.

"Staro je pravilo da je za adaptaciju na vremensku zonu potrebno onoliko dana koliko časova ta razlika iznosi. Stojković, Čović i Vukadinović su se u ponedeljak noću vratili u Novi Sad, a već u petak su igrali utakmicu i jasno je da nisu mogli da budu na optimalnom nivou. Idemo dalje, u subotu nas očekuje derbi s Čukaričkim na Banovom brdu i očekujem da će ekipa pozitivno da odreaguje i ostvari povoljan rezultat. Bude li tako, brzo će se zaboraviti neuspeh u duelu s TSC-om, a mi ćemo da nastavimo put ka ostvarenju ciljeva koje smo pred sebe postavili", zaključio je Kosanović.