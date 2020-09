Belgijski klubovi bili su kobni prethodne nedelje za srpske predstavnike u kvalifikacijama za Ligu Evrope, Partizan i Vojvodinu, ali se videlo da ni Šarlroa ni Standard nisu bauci, da su ekipe skromnog kvaliteta. Župiler lige je ove sezone izjednačena. Šampion Briž nije tako dominantan kao poslednjih godina, dok je vicešampion Gent katastrofalan. Anderleht odavno nije strah i trepet u Belgiji.

Turbulenta početak sezone i za Genk. Posle poraza (2:5) od Beršota pre dve nedelje otpušten je trener Hanes Volf. Na kormilu je privremeno rešenje bio dosadašnji pomoćnik Domeniko Oliveiri. On je vodio tim u prošlom kolu kada je Genk slavio protv Mehelena sa 3:1. Od petak Štrumfovi imaju novog kormilara. U pitanu je Danac Jes Torup, koji je do ovog leta bio na kormilu Genta, a pre toga Midtjilanda. One je postpisao ugovor do juna 2023. godine.

Danski stručnjak imaće debi večeras (20.45) na Luminus Areni proiv Ostendea u poslednjem meču sedmog kola. Genk je ovog leta ulozio oko 17.000.000 evra u pojačanja, a najskupji je bio Kolumbijac Danijel Munjoz Mehia (4.500.000). On je stigao iz Atletko Nasionala. Na startu Župiler lige prvi strelac Genka je Nigerijac Pol Onuaču, strelac četiri pogotka, od toga dva proteklog vikenda.

Zbog suspenzije u timu neće biti napadača Tea Bongonde. Brajan Hejnen je povređen, dok je golman Deni Pavlović u karantinu zbog korone. Ostende je počeo šampionat sa dva poraza, ali je onda vezao pet utakmica bez poraza, od toga ima poslednje tri pobede.

Poslednih godina Genk redovno pobeđuje Ostende. Ima trijumfa u nizu. U proteklom šampionatu oba meča ovih rivala su završena tipom 4+ . Ove sezone Štrumpfovi imaju samo jedan trijmf na svom stadionu u elitnoj ligi Belgije.

BELGIJA 1 - 7. KOLO

Petak

Kortrajk - Antverpen 1:3 (1:0)

/Mbojo 3 - Sejnsburi 63ag, Refaelov 82, Mbokani 90+2/

Subota

Beršot - Beveren 3:2 (1:2)

/Tisudali 42, Suzuki 79, Bronjo 90+6 - Eford 11, Hejmans 14/

Mehelen - Sint Trojden 2:0 (0:0)

/Vranks 60, 64/

Gent - Leven 2:3 (0:2)

/Dorš 71pen, Klajndint 74pen - Sova 41, 48, Mertens 44/

Nedelja

Standard - Varegem 2:2 (0:1)

/Anže Balkviša 47, Muleka 81 - Dompe 10, Fosen 49/

Anderleht - Eupen 1:1 (0:0)

/Lokonga 71 - Bgoj 90/

Klub Briž - Serkl Briž 2:1 (1:0)

/Dijata 22, Deli 68 - Musaba 46/

Muskron - Šarlroa 1:1 (1:1)

/Tabeku 45+2 - Fal 30/

Ponedeljak

