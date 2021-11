Gent krenuo ka vrhu Pro lige: Standardu presudio čovek koji je rastužio Partizan u Belgiji

Poraz od Anortozisa sredinom nedelje nije zaboleo ekipu Genta koja će sa prve pozicije u nokaut fazu Lige konferencija nezavisno od rezultata u poslednjoj rundi. Dok na evropskom putu ide prema zacrtanim ciljevima, u prvenstvu je krajem oktobra i početkom novembra škripalo, ali Bizoni trenutno deluju kao tim koji je spreman za proboj među četiri najbolja tima Belgije. Drugu pobedu u nizu Gentu je doneo najbolji golgeter Tarik Tisudali koji je kao dvostruki strelac ispratio Standard sa Gelamko arene - 3:1.

Tisudali je početkom meseca rastužio Partizan u Belgiji kada je pogodio za 1:1 i obezvredio golčinu Slobodana Uroševića, a večeras je sredinom prvog poluvremena duela 16. kola Pro lige načeo velikana iz Liježa. Prvo poluvreme, koliko-toliko izjednačeno, u drugom je Gent dodao gas i za desetak minuta potpuno razoružao rivala koji je do danas negovao seriju nepobedivosti od šest utakmica.

Loran Depoatr je u nameri da postigne gol nehotično primorao desnog beka rivala Sikea da on to uradi, a desetak minuta kasnije novi bljesak Tisudalija koji je došao do šestog prvenstvenog gola u sezoni, četvrtog u poslednjih šest mečeva. Ipak, daleko je Holanđanin od vrha liste strelaca kojom suvereno dominiraju uzdanice Uniona i Antverpena, Denis Undav i Mikael Fraj sa po 14 pogodaka.

Tisudaliju je pogodak iz 67. minuta namestio Partizanov dželat iz Beograda Sven Kums, a samo par desetina sekundi kasnije odbrana Genta se opustila i kapitulirala prvi i jedini put na utakmici. Norveški vezista Aron Donum je doneo tračak nade gostima, ali ispostavilo se da je to bio jedan od retkih svetlih momenata Standarda u drugom poluvremenu u kojem je uputio tek samo još jedan udarac u okvir gola.

Skočio je Gent na sedmu poziciju, dva boda ga dele od četvrtoplasiranog Mehelena, jedan više od Antverpa, za Klub Brižom zaostaje šest, a do je lider Union udaljen celih deset bodova.

BELGIJA 1 - 16. KOLO

Petak

Union - Leven 1:3 (0:2)

/Mitoma 50 - De Nore 13, Martens 40, Mersije 66/

Subota

Seren - Sint Trojden 2:0 (1:0)

/Žalou 5, Mikautadze 57/

Serkl Briž - Mehelen 3:1 (1:1)

/Utkus 34, Hotić 53pen, Matondto 77 - Storm 43/

Epen - Kortrajk 2:2 (2:1)

/Ngoj 14, Piters 20 - D'Hene 17, Vandendriše 48/

Šarlroa - Anderleht 1:3 (0:1)

/Ilamaharitra 77 - Rafaelov 45, Gomez 68, 86/

Nedelja

Genk - Klub Briž 2:3 (0:1)

/Hrosovski 49, 72 - Vanaken 35, Lang 78, Rika 82//

Varegem - Beršot 2:0 (2:0)

/Gano 6, Dompe 13/

Gent - Standard 3:1 (1:0)

/Tisudali 22, 67, Sike 57 - Donum 69/

