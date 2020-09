Vels ima maksimalnih šest bodova, Vels svim silama želi promociju u elitnu grupu Lige nacija! Nisu izabranici Rajana Gigsa baš raspucani, ali i ove dve minimalne pobede daju jak vetar u leđa Zmajevima na putu daljeg napretka u sistemu novoformiranog takmičenja! Posle minimalca u Finskoj, Vels je identičnim rezultatom savladao i Bugarsku u Kardifu pogotkom talentovanog desnog beka Nika Vilijamsa u trećem minutu nadoknade vremena!

Vilijams radi sve da mu se ime i prezime što pre zapamti u fudbalskoj javnosti. Momak koji je pre nepunih mesec dana potpisao dugoročni ugovor sa Liverpulom ponikao je na Enfildu i deluje da je pred njim lepa budućnost na najvećoj sceni, a Rajan Gigs može samo da bude srećan i ponosan.

Jer, dao je Vilijamsu šansu u završnih pola časa zaključno sa nadoknadom, a velški tinejdžer je u svom drugom reprezentativnom nastupu upisao prvenac! Igrao se 93. minut kada je drugi rezervista Džonatan Vilijams lepo plasiranim centaršutem s levog boka pronašao Nika koji je tačno natrćavao na mesto pada lopte, postavio glavu i jednim trzajem matirao nemoćnog Georgija Georgijeva.

Apsolutno zaslužena pobeda Velsa, jer je gol od samog početka utakmice visio u vazduhu, ali su se gosti dobro branili do samog kraja. Ne i dovoljno dobro da bi preživeli do poslednjeg sudijskog zvižduka i stigli do drugog boda u novom izdanju Lige nacija.

LIGA NACIJA B - 2. KOLO

Nedelja

GRUPA 3

20.45: (2.00) Srbija (3.40) Turska (3.90)

20.45: (3.60) Mađarska (3.25) Rusija (2.15)

GRUPA 4

Vels - Bugarska 1:0 (0:0)

/Vilijams 90+3/

18.00: (1,85) Republika Irska (3,40) Finska (4,60)

Ponedeljak

GRUPA 1

20.45: (1,75) Austrija (3,50) Rumunija (5,10)

20.45: (3,20) Severna Irska (2,75) Norveška (2,65)

GRUPA 2

20.45: (2,15) Izrael (3,10) Slovačka (3,80)

20.45: (2,80) Češka (3,05) Škotska (2,70)

***kvote su podložne promenama