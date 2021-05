Sporting je sinoć postao šampion Portugalije, ali još uvek se igra za druga mesta. Vitorija Gimarais se bori za UEFA Ligu konferencije i ukoliko pobedi Famalikao kod kuće, biće u vrlo udobnoj poziciji pre poslednja dva kola Primeire (21.15). Domaćini će, dakle, pobedom ojačati svoju poziciju na šestom mestu tabele, dok je Famalikau potreban bod iz poslednje tri utakmice kako bi se sklonio izvan dometa automatskog ispadanja.

Gimarais je osvojio bod zahvaljujući kasnom golu Rikarda Kvarežme na poslednjem susretu, na gostovanju 17. plasiranom Farenseu. Poveli su Konkvistadori, ali je Pedro Enrike sa dve bravure brzo okrenuo utakmicu u korist davljenika. Izgledalo je da će se završiti 2:1, ali je Vitorija i pored igrača manje skoro čitavim tokom drugog dela meča stigla do izjednačenja preko nekadašnjeg asa Barselone, Intera i Bešiktaša.

21.15: (2,80) Vitorija Gimarais (2,95) Famalikao (2,80)

Taj remi je usledilo posle domaće pobede nad Moreirenseom od 2:0, pošto su Andre Amaro i Andre Almeida u prvom poluvremenu ušli u zapisnik kako bi osigurali tri ključna boda. Iako su dve utakmice bez poraza pozitivan znak za ekipu Žoaa Enrikesa, Vitorija je u lošoj formi od početka marta, izgubivši sedam od poslednjih 10 mečeva u portugalskom prvenstvu. Uprkos tome, uspela je da ostane na šestom mestu.

Famalikao je izborio presudnu pobedu u prošloj rundi, pošto je kao domaćin pobedio Santa Klaru. Uprkos crvenom kartonu za vezistu gostiju Nenea u prvom poluvremenu, Fama većinu susreta nije uspela da izvuče profit sve dok u 82. minutu nije dobila penal, koji je Ivo Rodriges realizovao i zapečatio sva tri boda za ekipu Ive Vijeire.

To je Famalikao dovelo do 13. mesta, sa prednošću od četiri boda u odnosu na Boavistu koja je na mestu za doigravanje za opstanak, dok je sada na šest bodova ispred Farensea, koji ima još samo dve prvenstvene utakmice do kraja.

Meč Gimarais - Famalikao možete da gledate u direktnom prenosu na sajtu mozzartbet.com. Dovoljno je samo da budete registrovani, a registracija je besplatna.

IZBOR UREDNIKA

PORTUGALIJA 1 – 32. KOLO

Nedelja

Fereira - Maritimo 1:1 (1:1)

/Luiz 12 - Žoel 40/

Žil Visente - Braga 1:1 (1:1)

/Gonsalves 29 - Orta 9/

Ponedeljak

Portimonense - Moreirense 1:2 (1:1)

/Fabrisio 20 penal – Feranezi 44, Franko 82/

Porto – Farense 5:1 (3:0)

/Taremi 6, Martinez Toni 14, Luis Dijaz 20, Taremi 59, Mario 84 – Lika 89/

Utorak

Santa Klara – Rio Ave 1:0 (0:0)

/Karvaljo 52/

Tondela – Belenses 1:3 (1:2)

/Gonzalez 3 – Kasiera 20, 59, Kardoso 39 penal/

Nasional – Benfika 1:3 (1:0)

/Pedrao 8 – Pedrao 78ag, Ramos 81, 86/

Sporting Lisabon – Boavista 1:0 (1:0)

/Paulinjo 36/

Sreda

21.15: (2,80) Vitorija Gimarais (2,95) Famalikao (2,80)

***Kvote su podložne promenama