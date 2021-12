Gladijator, dan 13: Antun pomerio granice i dominacijom izbio na vrh

Borbe Mozzart Gladijatora ne izostaju ni tokom vikenda. Naprotiv, bogata subotnja ponuda donela je još neizvesnije i uzbudljivije nadmetanje, kako za dnevne tako i za glavne nagrade, a u oštroj konkurenciji najbolje se snašao Antun H. koji je sa 55.458,43 poena Gladijator 13. dana zahvaljujući čemu je inkasirao 300.000 dinara. Istovremeno, pobednik dana zauzeo je čelo nedeljene i ukupne tabele.

Na listiću odigranom preko Mozzart sajta koji je u najvećoj meri doprineo uspehu današnjeg Gladijatora našlo se 12 parova, od kojih je jedini promašaj predstavljala "dvojka" na par Lokomotiva Zagreb - Hajduk koji je završen rezultatom 3:3. Iako je na uplatu od 1.000 dinara ovaj igrač ciljao kvotu 1782,76 i milionski dobitak, pomenuti promašaj nije pokvario slavlje, jer je usledila šestocifrena nagrada za brojne pogođene tipove.

Formulom za izračunavanje poena koja glasi (uplata/10) x (pogođena/promašena kvota) lako je dođi do broja osvojenih bodova (1000/10)*(938,29/1,9)=49.383,87, a učinak su popravila još dva nedobitna tiketa te smo 13. dana svedoci najvećeg dnevnog pogotka od početka takmičenja koje traje do do 30. januara 2022. godine.

Podsetimo, da bi učestvovao u Gladijatoru dovoljno je da odigraš onlajn tiket i automatski si ušao u arenu.

Uz osvojenu glavnu dnevnu nagradu Antun je ušao u najužu konkurenciju i za glavnu nagradu PORSCHE MACANA, a pravila igre i kako da uđete u arenu sa preostalim Mozzart Gladijatorima detaljno pročitajtea OVDE.

Najuspešniji tiket Antuna H:

Espanjol - Levante (ki1, kvota 2,20)

Bašakšehir - Kasimpaša (ki 1, kvota 1,75)

Monca - Frozinone (kmb 1X&2-5, kvota 2,05)

SPAL - Breša (kmb X2&2-5, kvota 2,00)

Viktorija Keln - Braunšvajg (kmb x2&2-5, kvota 2,10)

Arsenal - Sautempton (ki 1, kvota 1,80)

Maribor - Domžale (ki 1, kvota 1,58)

Radomlje - Olimpija (ki 2, kvota 1,95)

Norič - Mančester Junajted (ki 2, 1,45)

Lozana - Cirih (ki 2, kvota 2,20)

Puškaš - Gilmot (ki 1, kvota 1,60)

Lokomotiva Zagreb - Hajduk (ki 2, kvota 1,90)

Poena (1000/10)*(938,29/1,9)=49.383,87

Budi pobednik! Budi Gladijator!