Nije ni izbliza značajan kao Liga šampiona, nema prestiž Lige Evrope, ali evropski trofej je evropski trofej. Uostalom, prija kad godinu dana imate pravo da nosite titulu apsolutnog vladara Starog kontinenta, a ona sleduje onom ko pobedu u večerašnjem u Superkupu - u okršaju osvajača Lige šampiona i Lige Evrope.

Ove godine ta utakmica biće odigrana u Budimpešti, na Puškaš areni, i za prvi pehar u novoj sezoni boriće se Bajern Minhen i Sevilja.

Andalužani su u avgustu po šesti put osvojili LE, opravdavši epitet „kraljeva“ takmičenja, dok je Bajern na superioran način došao do šestog pehara namenjenog najboljem timu Starog kontinenta.

Borbe za trofej u UEFA Superkupu poslednjih godina bile su veoma uzbudljive. Četiri od pet prethodnih utakmica otišle su u produžetke. Prošle godine videli smo i penale, Liverpul je dobio Čelsi na penale - 5:4. Ove godine, međutim, osvajač Lige šampiona u meč ulazi kao apsolutni favorit. I nije to toliko do Sevilje koliko do strašnog Bajerna.

*** SPECIJAL: BAJERN - SEVILJA ***

Bavarska mašina nije se zasitila prošlosezonskom triplom krunom. Na premijeri Bundeslige Šalke je doživeo pravi brodolom u Minhenu (0:8), a čak više od samog rezultata Špance treba da brine igra Bajerna. Hansi Flik kazao je posle meča da su njegovi momci morali da daju još tri, četiri komada?! Ta izjava najbolje govori o dve stvari - kako je Bajern razbucao Šalke i koliko je zapravo novi prvak Evrope i dalje gladan.

"Sevilja je zasluženo osvojila Ligu Evrope. Taktički su veoma snažni i to je zasluga mog kolege", kazao je juče trener Bajerna kome bi večerašnji trofej bio četvrti u 2020. godini. "Očekujem dinamičnu utakmicu, biće velika borba. Nadam se da će moj tim biti sto odsto fokusiran, jer protiv Sevilje nije dovoljno igrati sa 98 ili 99 odsto kapaciteta. Morate da date 100 odsto kako biste pobedili".

Prethodnih dana Flika je brinula povreda Roberta Levandovskog. Lakša doduše...

"On pre dva dana pridružio grupnim treninzima. Videćemo još, ali mislim da će moći da počne".





Mada bez Tijaga Alkantare i Davida Alabe Bavarci su prvu utaklmicu u sezoni odigrali gotovo perfektno. Jozua Kimih preuzeo je ulogu kreatora, Serž Gnabri i Leroj Sane sjajno su se uklopili na krilnim pozicijama, Tomas Miler i Robert Levandovski zapamtili gde su stali u prošloj pa nastavili u novoj sezoni. Nemačke kolege za večerašnji meč najavljuju povratak Alabe u startnu postavu, odnosno Alfonsa Dejvisa na levi bok. U odnosu na finale Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena neće biti Džeroma Boatenga (klupa) i Kinglsija Komana koji prethodne dve nedelje nije trenirao zbog karantina. Naravno ni Tijaga Alkantare pošto je konačno realizovao transfer u Liverpul...

Sevilja je izgubila četiri poslednja meča za Superkup. Prethodna dva nakon produžetaka i ta činjenica sigurno opterećuje. Naruku Nemcima ide činjenica da su idealno ušli u sezonu, dok Španci nisu odigrali nijedan meč od finala sa Interom. Takođe, ne treba zanemariti činjenicu da je Sančez Pishuan tokom leta napustio Ever Banega, prvi kreativac ekipe, odnosno da se Serhio Regilon vratio u Real Madrid. Njih dvojica bili su najbolji igrači tog tima. Utisak je - Sevilja je slabija u odnosu na avgust, dok se kod Bajerna odlazak Tijaga baš i nije osetio. Znaju to najbolje kraljevsko plavi iz Gelzenkirhena...

"Srećni smo što smo ovde u Budimpešti", rekao je sinoć Julen Lopetegi. "Nestrpljivi smo, jedva čekamo da utakmica počne. Uživaćemo u novom meču za trofej. Znamo da će nam biti potrebna najbolje izdanje kako bismo mogli da preživimo Bajern".

E sad, ako seponove sve one silne gluposti defanzivne linije (pre svega Dijega Karlosa) iz finala sa Interom, Sevilja sigurno neće izvući živu glavu. I mogla bi da prođe baš gadno. (Jer Bajern drži malj). U suprotnom možda će i imati čemu da se nada...





Regilona bi na levom boku trebalo da odmeni novopridošli Markos Akunja, pojačanje iz lisabonskog Sportinga (eventualno Serhio Eskudero), dok će Banegino mesto zauzeti Ivan Rakitić, povratnik iz Barselone. Zanimljivo da Španci kao startnog centarfora najvljuju Jusefa En Nesiri pre junaka velike pobede nad Interom u finalu Luka de Jonga.

Biće ovo duel timova baš dugo neporaženih. Što daje posebnu draž susretu. Bajernu je trijumf nad Šalkeom 22. uzastopni u svim takmičenjima i 31. bez poraza. Sevilja nije izgubila od početka februara, što daje niz od 21 utakmice bez da su njeni fudbaleri pognutih glava napustili igralište.

Bajern i Sevilja sastali su dva puta do sada. U grupnoj fazi Lige šampiona (sezona 2017/18), u Minhenu, bilo je 0:0, a na Sančez Pishuanu 2:1 za Nemce. večerašnji meč biće nešto sasvim drugo. Jedna utakmica, za srebrninu, za ono što se piše i što ostaje za sva vremena, za slavu.

Bajernov blickrig ili Seviljino...kako god da se zove to što Sevilja igra i uz pomoć čega niže sve ove evropske uspehe?

NAJAVLJENI SASTAVI

BAJERN - SEVILJA (21.00, RTS 1)

Budimpešta.

Stadion: Puškaš arena.

Sudija: Entoni Tejlor.

Bajern (4-2-3-1): Nojer - Pavar, Zule, Alaba, Dejvis - Kimih, Gorecka - Sane, Miler, Gnabri - Levandovski.

Sevilja (4-1-2-3): Bono - Navas, Kunde, Dijego Karlos, Akunja (Eskudero) - Fernando - Rakitić, Đordan - Suso, En Nesiri, Okampos.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com